Părinții care amenință sau bat profesorii riscă pedepse mai dure: ,,Școala trebuie să fie un spațiu sigur atât pentru elevi, cât și pentru profesori”
Părinții care amenință sau bat profesorii riscă pedepse mai dure: ,,Școala trebuie să fie un spațiu sigur atât pentru elevi, cât și pentru profesori”
Părinții din România care amenință sau bat cadre didactice, atât în școală, cât și în afara acesteia, vor risca pedepse mai dure, potrivit unui proiect de lege inițiat de deputații USR Corina Atanasiu și Daniel Blaga.
Măsurile propuse vin în contextul numeroaselor cazuri de agresiune asupra cadrelor didactice, cel mai recent fiind cel din Dâmbovița, de acum câteva luni, când o învățătoare a fost lovită la întoarcerea dintr-o excursie, se arată într-un comunicat transmis, joi, de Uniunea Salvați România.
„Nimic nu justifică violența. Cu atât mai puțin violența unor părinți care intră în școală și agresează cadrele didactice. Orice nemulțumire poate și trebuie să fie rezolvată prin dialog și prin mijloace legale, niciodată prin amenințări sau agresiuni. Școala trebuie să fie un spațiu sigur atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Nu putem cere copiilor să respecte regulile și să respingă violența, în timp ce adulții le oferă exact exemplul contrar”, a declarat deputata Corina Atanasiu, membră în Comisia pentru învățământ.
Proiectul completează Legea învățământului preuniversitar 198/2023 în sensul introducerii prevederii potrivit căreia amenințarea ori lovirea sau alte violențe săvârșite împotriva unui cadru didactic se sancționează cu pedeapsa prevăzută în Codul penal majorată cu o pătrime.
„Nu putem pretinde respect pentru Educație dacă nu suntem în stare să-i protejăm pe cei care o fac posibilă. Profesorii nu trebuie să se teamă că vor fi amenințați sau bătuți pentru că și-au făcut meseria. Un părinte poate fi nemulțumit de o notă, de o sancțiune sau de o decizie a profesorului. Are tot dreptul să ceară explicații și să conteste acea decizie. Dar nu are dreptul să răspundă cu amenințări sau violență”, a subliniat deputatul Daniel Blaga.
Sancțiunea majorată ar urma să se aplice indiferent dacă agresiunea a fost comisă în incinta școlii sau în afara acesteia, în timpul programului de lucru sau în afara orelor de curs.
Măsura propusă este ‘în oglindă’ cu cea referitoare la cadrele medicale, intrată în vigoare în luna august, se mai arată în comunicat.
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