Înotătorul Nicolas Dan (LPS-CSȘ Alba Iulia), campion național la poliatlon, copii 10 ani | Rezultat excelent al sportivului pregătit de Daniela Bob
Înotătorul Nicolas Dan (LPS-CSȘ Alba Iulia), campion național la poliatlon, copii 10 ani | Rezultat excelent al sportivului pregătit de antrenoarea Daniela Bob
Înotătorul Nicolas Dan, legitimat la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia-CSȘ Alba Iulia și pregătit de reputata antrenoare Daniela Bob, a devenit campion național la poliatlon, copii 10 ani.
Competiția, găzduită de Bazinul Olimpic din Pitești, a avut la start 333 de sportivi (138 de fete și 195 de băieți), reprezentând 65 de cluburi din țară.
Pentru LPS Alba Iulia – Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia au concurat 9 înotători, pregătiți de profesoara Daniela Bob, care au avut evoluții foarte bune.
Nicolas Dan a acumulat 956 de puncte în cele cinci probe ale competiției, ocupând prima poziție în clasamentul general și cucerind titlul național. Acesta a avut rezultate deosebite în probele individuale: locul I la 50metri bras și 200 m liber; locul II la 50 m fluture și 50 m spate, locul III la 50 m liber.
Și ceilalți sportivi din Cetatea Marii Uniri au avut comportări de apreciat, după cum urmează:
*Bogdan Toader – locul 55, cu 649 de puncte: locul 17 la 50 metri fluture, locul 28 la 50 m spate, locul 70 la 50 m bras, locul 84 la 200 m liber și locul 117 la 50 m liber;
*Andrei Vâtcă – locul 76, cu 573 de puncte: locul 57 la 50 metri spate, locul 62 la 200 m liber, locul 81 la 50 m bras, locul 82 la 50 m fluture și locul 110 la 50 m liber;
*Patric Zgîia – locul 84, cu 536 de puncte: locul 69 la 50 metri spate, locul 78 la 50 m liber și 50 m bras, locul 96 la 50 m fluture și locul 108 la 200 m liber;
*Vlad Gaia – locul 138, cu 331 de puncte: locul 88 la 50 m bras, locul 128 la 50 m spate, locul 132 la 50 m fluture, locul 133 la 200 m liber și locul 153 la 50 m liber;
*Olea Titus și Luca Muntean – ambii s-au clasat pe locul 174, cu câte 117 puncte. În clasamentul pe echipe, băieții de la LPS-CSȘ Alba Iulia au ocupat locul 9, cu un total de 3.779 de puncte.
Și fetele au reușind să obțină timpi mai buni decât la competițiile anterioare. Astfel, Sofia Teacoe s-a clasat pe locul 92, cu 226 de puncte, în timp ce Catarina Pohonțiu a ocupat locul 105, cu 175 de puncte. În clasamentul general feminin, sportivele albaiuliene au obținut locul 36, cu un total de 401 puncte.
La finalul competiției, echipa Liceului cu Program Sportiv-Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia a terminat pe locul 12 în clasamentul general, cu 4.180 de puncte. La sfârșitul acestei săptămâni, copiii de 11 ani vor intra în concurs, la Brașov.
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