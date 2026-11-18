Fumatul în maşină ar putea fi interzis în prezenţa copiilor şi a femeilor însărcinate: Ce prevede un nou proiect de lege

Un proiect de lege depus de două parlamentare USR propune interzicerea fumatului în autoturismele în care se află copii sau femei însărcinate.

Șoferii și pasagerii care nu respectă această regulă ar putea fi sancționați cu amenzi similare celor aplicate pentru nefolosirea centurii de siguranță pentru copii.

,,Astăzi am depus în Parlament o iniţiativă legislativă prin care ne dorim să protejăm sănătatea copiilor şi să interzicem fumatul în autovehicule în prezenţa minorilor şi femeilor însărcinate. Această iniţiativă am depus-o astăzi pentru că suntem în preajma a două zile cu o semnificaţie deosebită. Mâine celebrăm şi marcăm Ziua Naţională Fără Tutun, iar pe 20 noiembrie Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului. Vrem să tragem şi un semnal de alarmă că sănătatea copilului este deosebit de importantă, iar noi trebuie să facem tot ce ţine de noi, să completăm cadrul legislativ astfel încât aceştia să beneficieze şi să li se apere dreptul la sănătate”, a declarat Adelina Dobra la Parlament.

,,Prin prezenţa acestora în autovehicule, care reprezintă spaţii închise, mici, expunerea la fumul de tutun şi anume substanţele toxice din componenţa acestuia creşte de la 5 la 10 ori ca toxicitate. Ne dorim foarte mult prin astfel de legislaţie să putem să ne asigurăm că aceşti copii au dreptul la sănătate, chiar dacă în preajma lor sunt adulţi care aleg viciul sau dependenţa în pofida dreptului copiilor. (…) În Italia, Grecia, Marea Britanie, Irlanda, Franţa, există o asemenea legislaţie, iar analizele la nivel internaţional ne arată că expunerea copiilor la fumul de tutun s-a redus pe această bucată de legislaţie cu peste 31%”. (…) Proiectul legislativ depus astăzi prevede modificarea legii fumatului şi a Codului rutier, astfel încât să putem sancţiona această neglijentă a adulţilor şi expunerea copiilor la fumul de tutun şi al femeilor însărcinate prin măsuri contravenţionale similare cu nepunerea copiilor în centura de siguranţă”, a argumentat Adelina Dobra.

Diana Stoica a atras atenţia asupra consumului de produse din tutun şi a celor asimilate, precizând că tot mai mulţi copii folosesc ţigări electronice sau produse de tip IQOS.

Potrivit acesteia, iniţiativa legislativă interzice fumatul într-un autovehicul în care se află un minor cu vârsta sub 18 ani sau o femeie însărcinată, încălcarea prevederilor urmând să fie sancţionată contravenţional.

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