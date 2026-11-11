Curier Județean

Foto | La Colegiul Militar din Alba Iulia, Magia Disney coboară pe scena Balului Bobocilor 2026! 14 boboci luptă pentru coroană: Când se vor alege laureații

Lucian Dărămuș

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La Colegiul Militar din Alba Iulia, Magia Disney coboară pe scena Balului Bobocilor 2026! 14 boboci luptă pentru coroană: Când se vor alege laureații

Șapte perechi de boboci, probe captivante și momente artistice inspirate din universul Disney – toate promit o seară de poveste la Balul Bobocilor 2026 al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, programat vineri, 13 noiembrie 2026, de la ora 18:00, în sala de festivități a instituției. Sub tema „Once Upon a Time… Disney”, evenimentul va transforma scena într-un tărâm al poveștilor, unde 14 elevi vor concura pentru titlurile de Miss și Mister Boboc 2026.

Petrecerea Divorțaților

„Lumea minunată a poveștilor Disney se trăiește la Balul Bobocilor 2026. Organizatorii celui mai așteptat moment al toamnei, elevii și profesorii diriginți ai claselor a XI-a, ne vor introduce într-o lume în care poveștile Disney prind viață, iar magia ne va însoți în fiecare clipă.

7 perechi de boboci își vor disputa în acest an titlul de „Miss și Mister Bo⅞boc 2026” la balul ce va avea loc vineri, 13 noiembrie în sala de festivități a colegiului militar, începând cu ora 18.00.

Concurenții vor avea de trecut printr-o serie de probe captivante, pentru a-și demonstra talentul, originalitatea și farmecul: proba de prezentare personală, talent, cea de cultură generală, dar și proba surpriză.

Programul balului cuprinde şi momente artistice, inspirate din lumea Disney, pregătite și susţinute de elevii claselor a XI-a”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

Iată care sunt cei 14 boboci intraţi în concurs:

*Perechea 1: Andra Ciobanu și Darius Stanciu

*Perechea 2: Anastasia Chețan și Ianis Ovcear

*Perechea 3: Bianca Naroș și Dragoș Colțescu

*Perechea 4: Gabriela Neacșu și Rareș Vătămanu

*Perechea 5: Adelina Robu și Raul Pop

*Perechea 6: Alexandra Nicoară și Denis Petraș

Perechea 7: Alexandra Daisa și Petru Pădureanu.

sursa foto: elev fruntaș Iasmina Marișcu

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