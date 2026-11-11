Bărbat de 61 de ani, încarcerat în Penitenciarul Aiud: Pentru ce faptă gravă va sta după gratii 18 ani și 8 luni
Bărbat de 61 de ani, încarcerat în Penitenciarul Aiud: Pentru ce faptă gravă va sta după gratii 18 ani și 8 luni
Un bărbat în vârstă de 61 de ani, din Sibiu, a fost condamnat la 18 ani și 8 luni de închisoare pentru viol. Acesta a fost identificat de polițiști și încarcerat în Penitenciarul Aiud, în vederea executării pedepsei.
Potrivit IPJ Sibiu, la data de 10 noiembrie a.c., în jurul orei 14:30, polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Sibiu au identificat pe raza municipiului Sibiu, un sibian în vârstă de 61 de ani, pe numele căruia, la aceeași dată, Judecătoria Sibiu a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunii de viol.
Acesta a fost condamnat să execute o pedeapsă de 18 ani și 8 luni de închisoare cu executare.
Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, în vederea executării pedepsei.
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