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Bărbat de 61 de ani, încarcerat în Penitenciarul Aiud: Pentru ce faptă gravă va sta după gratii 18 ani și 8 luni

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 minute

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Bărbat de 61 de ani, încarcerat în Penitenciarul Aiud: Pentru ce faptă gravă va sta după gratii 18 ani și 8 luni

Un bărbat în vârstă de 61 de ani, din Sibiu, a fost condamnat la 18 ani și 8 luni de închisoare pentru viol. Acesta a fost identificat de polițiști și încarcerat în Penitenciarul Aiud, în vederea executării pedepsei.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 10 noiembrie a.c., în jurul orei 14:30, polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Sibiu au identificat pe raza municipiului Sibiu, un sibian în vârstă de 61 de ani, pe numele căruia, la aceeași dată, Judecătoria Sibiu a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunii de viol.

Acesta a fost condamnat să execute o pedeapsă de 18 ani și 8 luni de închisoare cu executare.

Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, în vederea executării pedepsei.

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