Foto: Volei Alba Blaj – „U” Cluj 3-0, în Divizia A1 | Debut pentru cubaneza Yanileydis Sanchez
Volei Alba Blaj – „U” Cluj 3-0, în Divizia A1 | Debut pentru cubaneza Yanileydis Sanchez și a treia victorie consecutivă
Volei Alba Blaj a obținut a treia victorie consecutivă, 3-0, cu „U” Cluj, în etapa a șasea a Diviziei A1 la volei feminin, în „Alba Blaj” Arena.
Volei Alba Blaj a obținut a treia victorie consecutivă, 3-0 (25-11, 25-17, 25-15), cu „U” Cluj, în etapa a șasea a Diviziei A1 la volei feminin, în „Alba Blaj” Arena. 430 de spectatori au asistat la întâlnirea încheiată în 63 de minute. Cele mai multe puncte le-a strâns Ksenia Oprya – 16, cele mai multe blocaje Alexandra Botezat 5 (12-2, raportul), iar cei mai mulți ași Bianca Grama 5 (11-3). După Ksenia Oprya debut cu Rapid, a fost primul meci și pentru extrema cubaneză Yanileydis Sanchez (30 de ani, ultima dată la Amurskie Tigritsy, Rusia), intrată în setul secund, la fel la Ioana Mănăilă. O săptămână cu 3 întâlniri se încheie cu o altă deplasare în Capitală, pentru disputa cu Știința Politehnica București (sâmbătă, 14 noiembrie), iar următorul joc intern este cu Medicina Tg. Mureș.
Volei Alba Blaj: Kristina Besman – un punct, Ksenia Oprya – 16, Alexandra Botezat – 9, Radostina Marinova – 10, Sabine Haewegene – 5, Bianca Grama – 14, Anja Mazej (l); au mai intrat Diana Vereș (l), Ioana Mănăilă, Yanileydis Sanchez; nu au jucat Vittoria Piani, Viktoria Trcol, Borrero Moreno și Elina Rodriguez.
Mai trebuie spus că Bianca Grama și Sabine Haewegene – etapa 4, respectiv Viktoria Trcol și Ksenia Oprya – etapa 5, au fost incluse de FRV în echipele ideale.
Foto: Nicu GOGA (Radio Blaj)
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