30 septembrie 2026 | Prima zi a anchetelor de circulație Origine-Destinație pe autostrăzile și drumurile naționale din România: Ce date sunt colectate

Miercuri, 30 septembrie 2026 este prima zi a anchetelor de circulație de tip Origine–Destinație, organizate pe mai multe drumuri naționale.

Datele colectate sunt utilizate pentru analiza volumelor și a fluxurilor de trafic, fundamentarea studiilor de fezabilitate, dimensionarea capacităților de transport și identificarea necesităților pentru dezvoltarea și modernizarea rețelei rutiere.

Anchetele se vor desfășura în mai multe perioade, în zile și intervale stabilite, pentru colectarea unor date relevante privind deplasările participanților la trafic.

Oprirea și dirijarea participanților la trafic sunt efectuate de Poliția Rutieră, iar recenzorii noștri adresează câteva întrebări privind deplasarea.

„Rugăm participanții la trafic să colaboreze și să răspundă într-un timp cât mai scurt întrebărilor recenzorilor, pentru a reduce la minimum timpul de oprire și impactul asupra circulației”, au transmis reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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