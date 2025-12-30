Golgheterii divizionarelor terțe din Alba la final de 2025! Topul marcatorilor: Golda – 16 goluri, Blănaru – 9 goluri, Fetița (CSM Unirea Alba Iulia), Mâlnă și Bura (Metalurgistul Cugir) – câte 8 goluri
Golgheterii divizionarelor terțe din Alba după 17 etape! Topul marcatorilor: Golda – 16 goluri, Blănaru – 9 goluri, Fetița (toți CSM Unirea Alba Iulia), Mâlnă și Bura (Metalurgistul Cugir) – câte 8 goluri
Într-un top al principalilor realizatori din județ, primele locuri sunt ocupate de Golda (CSM Unirea Alba Iulia) – 16 goluri (golgheterul Ligii 3), Blănaru (CSM Unirea Alba Iulia) – 9 goluri, Fetița (CSM Unirea Alba Iulia, o constanță de apreciat), Mâlnă și Bura (ambii Metalurgistul Cugir) – câte 8 reușite.
Citește și: Golgheterii divizionarelor terțe din Alba: Banyoi (CSU Alba Iulia), al doilea marcator din Seria 7 | Bura (Metalurgistul Cugir) – 8 reușite, la CSM Unirea Alba Iulia, 5 jucători la egalitate
Cele 5 reprezentante ale Albei în Liga 3 au totalizat în stagiunea curentă 162 de goluri, cele mai multe CSM Unirea Alba Iulia – 64, cele mai puține, Hidro Mecanica Șugag – 12, în fapt grupările aflate la polii opuși ai ierarhiei la zi. Nu s-a înregistrat nicio triplă, distingându-se „careul” realizat de Bura în jocul cu Hidro Mecanica Șugag (cea mai netă diferență de scor din Seria 7, 9-1 pentru Metalurgistul Cugir).
CSM Unirea Alba Iulia este cea mai prolifică formație din eșalonul terț, după 17 etape disputate din sezonul regular. „Alb-negrii” au înscris 64 de goluri (27 pe „Cetate” și 37 pe terenuri străine) și dau golgheterul Ligii 3, pe atacantul Denis Golda care a punctat în 16 rânduri (de 10 ori pe terenuri străine).
Principalii marcatori ai celorlalte conjudețene sunt: *Metalurgistul Cugir: George Mâlnă și Florin Bura (singurul fotbalist din județ care a realizat un „careu”, în meciul cu Hidro Mecanica Șugag) – câte 8 goluri; *CIL Blaj: Omari Gogo Nai, Filip Taifas (într-un singur meci) și John Mensah – câte 3 goluri; *CS Universitar Alba Iulia: Sergiu Velțan – 5 goluri; *Hidro Mecanica Șugag: Gheorghe Morariu – 3 goluri
Dar iată marcatorii liderului din Seria 7 (15 echipieri): *16 goluri: Golda (10 în deplasare); *9 goluri: Blănaru (7 în deplasare); *8 goluri: Fetița (două din penalty; 4 în deplasare); *6 goluri: Banyoi (3 în deplasare); *5 goluri: Pîntea (3 în deplasare) și Giurgiu (unul din penalty; două în deplasare); *4 goluri: Giosu (3 în deplasare); *3 goluri: Szijj (unul în deplasare); *două goluri: Ardei (unul în deplasare); *un gol: Jorza, Vomir, Ardeiu, Tănase (în deplasare), Ondreykovicz (în deplasare), Gavrilă (în deplasare).
Ca o curiozitate, în deplasare, CSM Unirea Alba Iulia a marcat 37 de goluri, mai multe decât celelalte conjudețene (Metalurgistul Cugir – 15, CSU Alba Iulia – 10, CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag – câte 4), care au totalizat 33 de reușite în jocurile externe.
În precedenții 2 ani, principalii realizatori ai echipelor din Alba au fost: *2024: Andrei Banyoi (CSU Alba Iulia) – 9 reușite, Florin Bura (Metalurgistul Cugir) – 8 goluri și Alexandru Cioară (CIL Blaj) – 6 reușite; *2023: Cristian Cocan (Metalurgistul Cugir) – 7 goluri, Serebe (CSU Alba Iulia) și Fetița (CSM Unirea) – fiecare cu câte 6 reușite.
Foto: CSM Unirea Alba Iulia, Fan Metalurgistul
