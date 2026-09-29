Primăria Blaj pune roboții și inteligența artificială la treabă: 17 procese administrative vor fi automatizate. În ce stadiu este proiectul

Primăria Municipiului Blaj a lansat în Sistemul Electronic pentru Achiziții Publice (SEAP) o nouă procedură pentru achiziția serviciilor de implementare a unei soluții de automatizare robotică a proceselor (RPA) și inteligență artificială (AI). Potrivit documentului, în prezent nu există la nivelul instituției nicio soluție de acest tip folosită operațional. Munca se bazează în mare parte pe intervenție umană directă, în aplicații precum Forexe, SICO Web, SIMTAX, software-ul de registratură și pachetul Microsoft Office.

De la muncă manuală la roboți software

Proiectul face parte din inițiativa „Comunități digitale pentru o regiune inteligentă – soluții digitale”. Este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (Intervenția 2.1.1, obiectivul specific RSO1.2), în baza contractului de finanțare nr. 649 din 9 martie 2026 (cod SMIS 335891).

Autoritățile locale din „Mica Romă” mai multă eficiență, acces îmbunătățit al cetățenilor și firmelor la servicii publice, securitate mai bună a datelor și decizii bazate pe analiza informațiilor.

Cele 17 soluții

Lista nominală a soluțiilor este împărțită pe șase departamente:

*Contabilitate (6): descărcarea și înregistrarea facturilor electronice, procesarea extraselor de cont și a plăților prin trezorerie, generarea ordonanțărilor și angajamentelor de plată, defalcarea facturilor de utilități pe locații, adăugarea veniturilor în aplicațiile de contabilitate.

*Secretariat general (2): generarea documentelor oficiale, încărcarea lor în platforma municipalității și completarea registrului și a Monitorului Oficial Local.

*Registratură (1): un sistem AI de management al documentelor și e-mailurilor, integrat cu software-ul existent.

*Investiții (4): monitorizarea notificărilor din platformele publice, urmărirea termenelor și etapelor din proiecte, generarea de secțiuni din cereri de finanțare cu AI, compararea ofertelor financiare cu situațiile de lucrări.

*Asistent virtual AI (1): pentru cetățeni și întreprinderi, pe site-ul municipiulblaj.ro.

*Achiziții (3): monitorizarea duratei de execuție a contractelor, compararea devizelor ofertelor cu listele de cantități, gestionarea termenelor din SEAP cu notificarea automată a responsabililor.

AURA, asistentul care nu doarme

Asistentul virtual, numit în document AURA, va apărea ca fereastră de chat pe site, atât pe desktop, cât și pe mobil. Va răspunde 24/7 la întrebări despre program, taxe și impozite, acte necesare pentru diverse proceduri, și îi va ghida pe utilizatori în completarea formularelor. Pentru firme va oferi informații despre autorizații, obligații fiscale și un calendar al termenelor.

Accesibilitatea este cerință centrală: operare vocală, citirea răspunsurilor cu voce tare (text-to-speech), fonturi și contrast ajustabile, butoane mari. Înainte de lansarea finală, asistentul va trece printr-o etapă de testare și consultare în comunitate.

Pentru uz intern, un sistem AI va colecta documente din e-mailuri și scanări, le va clasifica, redenumi și arhiva după conținut. Angajații vor putea căuta documente printr-un chat intern. Cerința vizează exclusiv documente în limba română, cu text dactilografiat sau nativ digital. Scrisul de mână nu este cerut.

Tehnologii, cu clauza „sau echivalent”

Documentul menționează UiPath (RPA), modelele GPT ale OpenAI (AI) și Podio (interfețe grafice), toate cu mențiunea „sau echivalent”. Pentru monitorizarea termenelor fondurilor europene și ale SEAP va exista o interfață dedicată, web și mobilă (aplicație nativă sau PWA cu notificări push), fără funcții complete de CRM. Pentru GPT se acceptă modele găzduite în cloud public, cu respectarea GDPR. Nu se cere o soluție exclusiv on-premises.

Primăria pune la dispoziție 5 laptopuri (Intel i5, 8 GB RAM, SSD 256 GB, Windows 10/11 Pro) pentru rularea roboților și 4 multifuncționale pentru scanarea documentelor. Ofertanții trebuie să includă cel puțin 5 licențe de robot de tip attended, licențele de dezvoltare și, după caz, de orchestrare, plus abonamentele pentru componenta AI și platforma de interfețe.

Calendar: maximum 14 luni, cu termen-limită 9 februarie 2028

Contractul poate dura cel mult 14 luni, iar termenul nu poate depăși 9 februarie 2028. Perioada include recepția și plata. Durata efectivă a contractului trebuie să fie de cel puțin 12 luni sau intervalul rămas până la această dată, dacă e mai scurt. Fazele indicative sunt:

*Proiectare (3 luni): analiză, Process Design Document (PDD), prototipuri.

*Dezvoltare (6 luni): roboți RPA, front-end și back-end pentru asistent, teste interne.

*Testare, instruire și Go Live (3 luni): teste cu date fictive, integrare, consultare publică, instruirea personalului, apoi 30 de zile de monitorizare după lansare.

Ofertanții pot propune durate diferite pe faze, dacă respectă termenul total.

Cine trebuie să livreze

Prestatorul trebuie să aibă cel puțin trei experți-cheie: un Project Manager, un Business Analyst și un RPA/AI Developer. Fiecare are nevoie de studii superioare și minimum 3 ani de experiență în roluri similare, iar un expert poate fi propus pentru un singur rol. Lipsa numărului minim de experți duce la declararea ofertei ca neconformă.

Drepturile patrimoniale asupra soluțiilor create trec la autoritatea contractantă, iar prestatorul livrează codurile sursă, fluxurile automatizate, scripturile și configurațiile. Componentele preexistente, cele terțe și modelele de limbaj rămân în proprietatea titularilor, dar primăria trebuie să aibă drept neîntrerupt de utilizare a componentelor AI pe durata contractului.

Reguli de evaluare

Contractul se atribuie prin licitație deschisă, după criteriul „cel mai bun raport calitate-preț”. Sunt interzise ofertele alternative și cele parțiale. Oferta tehnică trebuie redactată integral în limba română, iar abaterile de la cerințele minime sunt admise doar dacă asigură un nivel calitativ superior. Ofertanții trebuie să respecte și obligațiile de mediu, sociale și de muncă, precum și principiul europeană „Do No Significant Harm” (DNSH).

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 1.875.496,11 lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 4 noiembrie 2026.

foto – Primăria Municipiului Blaj (arhivă; cu rol ilustrativ)

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