Foto | Exponatul lunii septembrie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș: Placă votivă din marmură reprezentându-l pe zeul Pan

Exponatul lunii septembrie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș: Placă votivă din marmură reprezentându-l pe zeul Pan

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș propune, în luna septembrie, drept exponat al lunii, un fragment de relief din marmură reprezentându-l pe zeul Pan, una dintre divinitățile fascinante ale mitologiei grecești, asociată cu natura sălbatică, lumea pastorală, fertilitatea, muzica și instinctele animalice.

Relieful, păstrat astăzi doar fragmentar, a avut inițial o formă rectangulară, cu o grosime variabilă între 1,5 și 1,7 cm. Fragmentul conservat are o lățime maximă de 14 cm și lungimea păstrată de 19 cm.

Scena este încadrată într-un chenar rectangular, în interiorul căruia este reprezentat zeul Pan. Se păstrează partea inferioară a reliefului reprezentând divinitatea: picioarele de țap, acoperite cu păr, terminate cu copite, coapsele redate cu un păr lung, dispus în șuvițe, cu genunchiul piciorului stâng și copita celui drept sugestiv conturate. Organul genital este reprezentat în mod deliberat mărit, subliniind una dintre caracteristicile atribuite divinității în reprezentările antice.

În colțul din dreapta sus al fragmentului se păstrează o parte din brațul stâng al zeului, care ține un obiect greu de identificat cu certitudine. Ținând însă cont de analogiile cu alte reprezentări de același tip, este foarte probabil ca obiectul să fie un „pedum”, toiagul pastoral curbat, atribut tradițional al lui Pan și simbol al legăturii sale cu lumea pastorală. În spatele zeului este reprezentat un țap sau o capră.

În mitologia greacă, Pan este o divinitate asociată cu natura sălbatică, pădurile, munții, turmele, fertilitatea, muzica și instinctele animalice. Spre deosebire de zeii olimpieni, Pan era legat în mod special de spațiile neîmblânzite și de viața păstorilor, cultul său fiind deosebit de important în Arcadia, considerată principala regiune de origine și de venerare a divinității.

Pan era reprezentat ca o ființă hibridă, cu trup uman și elemente animale: coarne, urechi și picioare de țap, terminate cu copite. Figura sa era adesea înfățișată cu barbă, riduri și o expresie accentuată a caracterului său animalic. Trupul era acoperit parțial de păr, iar aspectul său sublinia legătura dintre om și lumea sălbatică.

Un alt element important al reprezentărilor lui Pan îl constituie energia sa erotică, divinitatea fiind asociată în mitologie cu dorința și fertilitatea, crezându-se despre el că obișnuia să pândească nimfele şi băieții tineri, cu care își satisfăcea apoi poftele. Pan era asociat și cu frica bruscă și inexplicabilă. Grecii considerau că un zgomot neașteptat sau o apariție înfricoșătoare într-un loc sălbatic putea fi provocată de această divinitate. Din această asociere provine termenul „panică”, derivat din grecescul „πανικός” (panikós).

Mitologia greacă oferă mai multe variante privind originea lui Pan, diferite regiuni și tradiții atribuindu-i genealogii distincte. Una dintre cele mai cunoscute versiuni îl prezintă ca fiu al zeului Hermes și al unei nimfe, identificată în unele surse drept Dryope. Alte tradiții îl consideră fiul lui Hermes și al nimfei Penelope, în timp ce variante mai rare îi atribuie ca părinți pe Zeus și Hybris, Cronos și Rhea, Uranus și Gaia sau chiar un păstor și o capră. Diversitatea acestor genealogii reflectă vechimea și caracterul local al cultului lui Pan.

Unul dintre cele mai cunoscute mituri este cel al lui Pan și al nimfei Syrinx. Îndrăgostit de nimfă, Pan a urmărit-o, însă Syrinx a fugit și, pentru a scăpa de el, a fost transformată într-un mănunchi de trestii. Auzind vântul trecând printre acestea, Pan a creat un instrument muzical, syrinx, cunoscut astăzi drept naiul lui Pan. În acest fel, instrumentul devine simbolul unei iubiri care nu s-a putut împlini.

O altă tradiție îl leagă pe Pan de nimfa Echo. În anumite versiuni ale mitului, Pan s-a îndrăgostit de aceasta, însă Echo nu i-a răspuns iubirii. Furios, Pan și-ar fi determinat păstorii să o ucidă, iar Gaia, zeița Pământului, i-ar fi păstrat vocea. Mitul contribuie astfel la imaginea poetică a unei voci fără trup, care continuă să răsune în natură.

Pan apare și într-o competiție muzicală cu zeul Apollo. Considerându-și naiul superior lirei lui Apollo, Pan acceptă confruntarea muzicală dintre cele două divinități. Mitul pune în opoziție două concepții simbolice asupra muzicii: Apollo este asociat cu armonia și ordinea, în timp ce Pan reprezintă spontaneitatea și caracterul neîmblânzit al naturii.

Imaginea lui Pan, cu coarne și copite de țap, a influențat în Evul Mediu reprezentările europene ale diavolului. Pan nu este însă echivalentul diavolului, asocierea dintre cele două figuri apărând mult mai târziu, prin preluarea și reinterpretarea anumitor elemente vizuale și simbolice.

Atributele sale tradiționale reflectă, de asemenea, statutul său de zeu pastoral: naiul (syrinx), al cărui inventator este considerat a fi, toiagul de păstor (pedum) și coroana din ramuri de pin. În ansamblu, Pan poate fi privit ca o divinitate aflată la granița dintre om și animal, civilizație și natură, plăcere și teamă, tocmai această ambivalență transformându-l în una dintre cele mai complexe și fascinante figuri ale mitologiei grecești.

Relieful din marmură reprezentându-l pe Pan a făcut parte din colecția particulară a profesorului Grigore Ionescu din Partoș, fiind donat Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș în anul 1957. Piesa a intrat în patrimoniul muzeului împreună cu alte materiale epigrafice, sculpturale, tegulare și ceramice din epoca romană.

Prin desemnarea acestei piese ca exponat al lunii, Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș își propune să aducă în atenția publicului un obiect mai puțin cunoscut din patrimoniul său și, totodată, să ofere o perspectivă asupra diversității reprezentărilor religioase și artistice din lumea antică, se arată într-un comunicat de presă.

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