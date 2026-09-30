Curier Județean

1-8 octombrie | Circulația rutieră spre și dinspre Ciumbrud, închisă la trecerea la nivel cu calea ferată din Aiud. Se efectuează lucrări de reabilitare a căii ferate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Circulația rutieră spre și dinspre Ciumbrud, închisă la trecerea la nivel cu calea ferată din Aiud. Se efectuează lucrări de reabilitare a căii ferate

Începând cu 1 octombrie, ora 07:00, până în data de 08 octombrie, ora 18:00, circulația rutieră înspre și dinspre localitatea Ciumbrud va fi închisă la trecerea la nivel cu calea ferată de la intersecția străzii Gării cu strada Ion Creangă din Aiud. 

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Circulația rutieră se va desfășura pe ruta ocolitoare DJ 107E, str. Ostașilor, DN1 (către localitatea Rădești), str. Episcop Demetreiu Radu, traversând calea ferată, urmând „Drumul Târgului”.

Motivul este efectuarea unor lucrări de reabilitare a căii ferate.

,,Începând de mâine, 01.10.2026, ora 07:00, până în data de 08.10.2026, ora 18:00, circulația rutieră înspre și dinspre localitatea Ciumbrud va fi închisă la trecerea la nivel cu calea ferată de la intersecția străzii Gării cu strada Ion Creangă, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare a căii ferate.

Circulația rutieră se va desfășura pe ruta ocolitoare DJ 107E, str. Ostașilor, DN1 (către localitatea Rădești), str. Episcop Demetreiu Radu, traversând calea ferată, urmând „Drumul Târgului”.

Executantul lucrării va asigura semnalizarea corespunzătoare a traficului rutier.”, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Aiud pe o rețea de socializare. 

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