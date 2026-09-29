CIL Blaj, egala prim-divizionarei CFR Cluj, într-un amical de lux: Care a fost rezultatul final
CIL Blaj, egala prim-divizionarei CFR Cluj, într-un amical de lux: Care a fost rezultatul final
CIL Blaj a confirmat forma excelentă în care se află și într-un amical de lux disputat în după amiaza zilei de marți, 29 septembrie 2026.
CIL-ul a jucat în deplasare cu prim-divizionara CFR Cluj. Partida a fost găzduită de Baza Sportivă „Dan Anca” din Cluj-Napoca.
Rezultatul final al partidei amicale CFR Cluj – CIL Blaj a fost 1-1 (1-0).
CFR-ul a condus cu 1-0 prin reușita lui Billel Omrani din prima repriză.
Ștefan Blănaru a fost autorul golului egalizator al formației din „Mica Romă”, consemnat în minutul 55.
Primul „11” trimis în teren de antrenorul Daniel Tătar a avut următoarea alcătuire: Păduraru – Vodă, Al. Radu, Jica, Lungar, Tineiu, V. Boldea, Crivac, Micu-Cristea, Macarie, Gallini.
În repriza a doua CIL-ul s-a prezentat la start în formula: R. Damian – C. Pîntea, Vereșmortean, Băican, Roșca, A. Pîntea, Beza, Gâțan, Bran, Cîșlariu-Câmpean, Blănaru.
A mai intrat Fleșer.
CIL Blaj este lider după 6 etape în Seria 7 din Liga 3 de fotbal și va juca în runda următoare, sâmbătă, 3 octombrie 2026, de la ora 15.00, în deplasare, cu Progresul Pecica.
foto: arhivă
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