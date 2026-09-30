Foto | Șoferii se mobilizează împotriva prețurilor la benzină și motorină în România: ,,Haideți să ne unim cu toții pentru o singură zi și să nu alimentăm la nicio stație”

Șoferii se mobilizează împotriva prețurilor la benzină și motorină în România: ,,Haideți să ne unim cu toții pentru o singură zi și să nu alimentăm la nicio stație”

Pe rețelele de socializare, în diferite grupuri destinate șoferilor sau paginiilor care au ca activitate principală informarea conducătorilor auto, circulă mai multe poze prin care se face apel pentru organizarea unui boicot al benzinăriilor pe 1 octombrie.

,,Pe 1 octombrie, nu alimentăm la niciun Peco din România! Haideți să ne unim cu toții pentru o singură zi și să nu alimentăm la nicio stație de carburanți din România. O zi nu moare nimeni dacă nu alimentăm.”, este o parte din mesajul publicat pe o rețea de socializare de Info Trafic 24.

Nemulțumirea conducătorilor auto survine din cauza creșterii prețurilor la combustibili din ultima perioadă, care provin în urma situației geopolitice tensionate și a schimbărilor de pe piața petrolului.

Astăzi, 30 septembrie 2026, prețul motorinei în marile orașe din România se menține peste pragul de 10 lei pe litru. În București, motorina costă 10,91 lei/litru, același preț fiind întâlnit și în Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, un litru de motorină costă 10,89 lei, în timp ce în Timișoara prețul ajunge la 10,88 lei/litru.

În ceea ce privește benzina, prețul este de 9,99 lei/litru în București, Iași și Constanța, în timp ce în Timișoara un litru costă 9,97 lei, iar în Cluj-Napoca, 9,93 lei.

Sursă FOTO: Info Trafic 24.

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