Sport

Stanciu, Rațiu și Dragomir, în lotul României, pentru disputele cu Polonia și Bosnia, din Liga Națiunilor | Corbu, I. Stoica și R. Ilie, surprizele lui Hagi

Dan HENEGAR

Publicat

acum 44 de minute

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Stanciu, Rațiu și Dragomir, fotbaliștii din Alba, în lotul României, pentru disputele cu Polonia și Bosnia, din Liga Națiunilor | Corbu, I. Stoica și R. Ilie, surprizele lui Hagi

Naționala României încheie partidele din grupa de Liga Națiunilor prin „dubla” programată în luna noiembrie. Astfel, sâmbătă, 14 noiembrie, pe  Arena Națională (București), este disputa cu Polonia, ultima în fața fanilor, iar marți, 17 noiembrie, la Stadion Bilino Polje (Zenica), cu  Bosnia-Herțegovina.

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Petrecerea Divorțaților

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare.

Noutățile sunt Corbu (Ferencnaros), I. Stoica (Estrela Amadora) și R. Ilie (Mantova)

Iată lista preliminară cu fotbaliștii care evoluează la cluburi din străinătate:

PORTARI: Ionuț Radu (Celta Vigo | Spania, 11/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0).

FUNDAȘI; Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei Coubiș (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu Drăgușin (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 6/0), Matei Ilie (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav Eissat (Bristol City, 6/0), Andrei Borza (Çorum | Turcia, 3/0).

MIJLOCAȘI

Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius Marin (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius Corbu (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 11/0).

ATACANȚI: Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel Coman (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel Bîrligea (Frosinone | Italia, 11/3), Florin Tănase (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis Stoica (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș Ilie (Mantova | Italia, 0/0).

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