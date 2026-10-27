Oameni şi locuri

Piesa de teatru „Mizerabilii” ajunge la Alba Iulia pe 4 noiembrie. O poveste emoționantă despre iubire și sacrificiu

Dan HENEGAR

Publicat

acum 56 de minute

în

De

Piesa de teatru „Mizerabilii” ajunge la Alba Iulia, miercuri, 4 noiembrie. O poveste emoționantă despre iubire și sacrificiu

Petrecerea Divorțaților

Publicul din Alba Iulia este invitat miercuri, 4 noiembrie 2026, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, la spectacolul de teatru „Mizerabilii”, inspirat din celebrul roman al scriitorului francez Victor Hugo.

Producția, prezentată în cadrul unui turneu național, aduce pe scenă o poveste emoționantă despre destin, iubire, nedreptate și puterea omului de a o lua de la capăt. Una dintre cele mai cunoscute opere ale literaturii universale prinde viață într-o nouă adaptare teatrală, care invită spectatorii să descopere personaje memorabile și situații în care dreptatea, compasiunea și sacrificiul se întâlnesc. Publicat în anul 1862, romanul „Mizerabilii” a impresionat generații întregi de cititori și a inspirat numeroase adaptări cinematografice și spectacole de teatru.

O poveste despre speranță, iertare și lupta pentru o viață mai bună

În centrul poveștii se află Jean Valjean, un fost condamnat care încearcă să-și reconstruiască viața după anii petrecuți în închisoare. Drumul său este marcat de întâlniri și alegeri dificile, într-o societate în care sărăcia, prejudecățile și nedreptatea schimbă destine. Povestea urmărește lupta pentru demnitate, iubirea necondiționată, dorința de libertate și speranța că fiecare om merită o a doua șansă.

Spectacolul aduce în fața publicului teme care rămân actuale și astăzi, de la diferențele sociale și respectarea legii până la iertare, solidaritate și puterea de a face bine.

 Actori cunoscuți pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia

Adaptarea teatrală este semnată de Ada Navrot, iar distribuția anunțată pentru turneu îi reunește pe Dani Popescu, Ioana Abur, Marcelo Cobzariu, Alexandru Dunaev, Ana Bodea, Gabriel Costin, Claudia Vasile, Andrei Marin și Iulia Dinu. Spectatorii vor avea ocazia să urmărească o montare dramatică în care emoțiile, conflictele dintre personaje și marile întrebări despre dreptate și umanitate se află în prim-plan.

„Mizerabilii” este mai mult decât povestea unui singur om. Este o incursiune în destinele unor personaje care iubesc, suferă, greșesc, luptă și încearcă să găsească speranța chiar și în cele mai dificile împrejurări.

Spectacolul va avea loc miercuri, 4 noiembrie 2026, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, pe strada Mihai Viteazul, nr. 31. Informații despre eveniment și situația biletelor sunt disponibile pe platforma TicketStore.

Lucian DANCIU

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Oameni şi locuri

Oameni şi locuri

Numărătoarea inversă a început: „Molière, l’Opéra Urbain” ajunge în câteva zile la Romexpo

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 săptămâni

în

10 octombrie 2026

De

Numărătoarea inversă a început: „Molière, l’Opéra Urbain” ajunge în câteva zile la Romexpo | Spectacole, la București, între 22 și 24 octombrie Între 22 și 24 octombrie, publicul din România este invitat să descopere un spectacol grandios, în care povestea legendarului dramaturg francez Molière prinde viață prin muzică modernă, dans, proiecții spectaculoase și o estetică […]

Citește mai mult

Oameni şi locuri

Nelu Vlad și Formația AZUR revin la Alba Iulia cu hiturile care au făcut istorie. Concert aniversar pe 18 octombrie, la 50 de ani de carieră

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 săptămâni

în

8 octombrie 2026

De

Nelu Vlad și Formația AZUR revin la Alba Iulia cu hiturile care au făcut istorie. Concert aniversar pe 18 octombrie, la 50 de ani de carieră Nelu Vlad și Formația AZUR revin la Alba Iulia, duminică, 18 octombrie 2026, cu un concert special dedicat împlinirii a 50 de ani de activitate. Evenimentul va avea loc […]

Citește mai mult

Oameni şi locuri

DISCOTECA ’80–’90 CLUJ 2027: Thomas Anders, Dr. Alban, Bad Boys Blue, Haddaway și Jason Donovan vin la BTarena

Dan HENEGAR

Publicat

acum o lună

în

24 septembrie 2026

De

DISCOTECA ’80–’90 CLUJ 2027: Thomas Anders, Dr. Alban, Haddaway și Jason Donovan vin la BTarena Thomas Anders from Modern Talking, Jason Donovan, Bad Boys Blue, Dr. Alban, Haddaway și LayZee ex-Mr. President vor concerta la Cluj-Napoca, în cadrul evenimentului DISCOTECA ’80–’90 CLUJ. Spectacolul va avea loc sâmbătă, 18 septembrie 2027, de la ora 19.00, la […]

Citește mai mult