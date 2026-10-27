Piesa de teatru „Mizerabilii” ajunge la Alba Iulia pe 4 noiembrie. O poveste emoționantă despre iubire și sacrificiu

Piesa de teatru „Mizerabilii” ajunge la Alba Iulia, miercuri, 4 noiembrie. O poveste emoționantă despre iubire și sacrificiu

Publicul din Alba Iulia este invitat miercuri, 4 noiembrie 2026, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, la spectacolul de teatru „Mizerabilii”, inspirat din celebrul roman al scriitorului francez Victor Hugo.

Producția, prezentată în cadrul unui turneu național, aduce pe scenă o poveste emoționantă despre destin, iubire, nedreptate și puterea omului de a o lua de la capăt. Una dintre cele mai cunoscute opere ale literaturii universale prinde viață într-o nouă adaptare teatrală, care invită spectatorii să descopere personaje memorabile și situații în care dreptatea, compasiunea și sacrificiul se întâlnesc. Publicat în anul 1862, romanul „Mizerabilii” a impresionat generații întregi de cititori și a inspirat numeroase adaptări cinematografice și spectacole de teatru.

O poveste despre speranță, iertare și lupta pentru o viață mai bună

În centrul poveștii se află Jean Valjean, un fost condamnat care încearcă să-și reconstruiască viața după anii petrecuți în închisoare. Drumul său este marcat de întâlniri și alegeri dificile, într-o societate în care sărăcia, prejudecățile și nedreptatea schimbă destine. Povestea urmărește lupta pentru demnitate, iubirea necondiționată, dorința de libertate și speranța că fiecare om merită o a doua șansă.

Spectacolul aduce în fața publicului teme care rămân actuale și astăzi, de la diferențele sociale și respectarea legii până la iertare, solidaritate și puterea de a face bine.

Actori cunoscuți pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia

Adaptarea teatrală este semnată de Ada Navrot, iar distribuția anunțată pentru turneu îi reunește pe Dani Popescu, Ioana Abur, Marcelo Cobzariu, Alexandru Dunaev, Ana Bodea, Gabriel Costin, Claudia Vasile, Andrei Marin și Iulia Dinu. Spectatorii vor avea ocazia să urmărească o montare dramatică în care emoțiile, conflictele dintre personaje și marile întrebări despre dreptate și umanitate se află în prim-plan.

„Mizerabilii” este mai mult decât povestea unui singur om. Este o incursiune în destinele unor personaje care iubesc, suferă, greșesc, luptă și încearcă să găsească speranța chiar și în cele mai dificile împrejurări.

Spectacolul va avea loc miercuri, 4 noiembrie 2026, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, pe strada Mihai Viteazul, nr. 31. Informații despre eveniment și situația biletelor sunt disponibile pe platforma TicketStore.

Lucian DANCIU

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