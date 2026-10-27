Foto: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, 16 medalii la Cupa Ciuc | Ilinca Ileană-Pienariu, cupa concursului, Lorand Palfi – două medalii de aur
Înotătorii de la LPS Alba Iulia, zestre de 16 medalii la Cupa Ciuc | Ilinca Ileană-Pienariu, cupa concursului, Lorand Palfi – două medalii de aur
Înotătorii de la LPS Alba Iulia au cucerit 16 medalii la Cupa Ciuc, concurs la care au luat startul 375 de sportivi de la 30 de cluburi din țară. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a participat cu 10 competitori (cadeți și juniori).
Elevii antrenoarei Daniela Bob au adunat 4 medalii de aur, 6 medalii de argint și 6 medalii de bronz, iar Ilinca Ileană-Pienariu a câștigat cupa concursului la categoria junioare II, cu 589 de puncte pentru proba de 200 m liber.
Au obținut medalii: *Lorand Palfi: două medalii de aur la 100 metri bras și 50 m bras, două medalii de argint la 50 m fluture și 200 m bras, două medalii de bronz la 100 m liber și 200 m mixt; Ilinca Ileană-Pienariu: două medalii de aur la 200 metri liber și 200 m mixt, două medalii de argint la 100 m fluture și 200 m spate și o medalie de bronz la 100 m spate; Andrea Zsebe: două medalii de argint la 100 m bras și 200 m bras; *Alexandra Lefter: o medalie de bronz la 200 m spate; *Pavel Peterliceanu: o medalie de bronz la 50 m spate; Alex Radu: o medalie de bronz la 100 m fluture.
Au fost aproape de podium Antonia Vecsei (locul IV la 200 m spate) și Ștefan Nechita-Vesa (locul VI la 100 m bras și 50 m bras) și au mai concurat Ema Ciucă (locul IX la 200 m mixt) și Vlad Drăguescu (locul X la 50 m bras).
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