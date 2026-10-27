Pregătiri pentru campania de vaccinare împotriva variolei ovine și caprine: 10.000 de doze de vaccin alocate județului Alba
Pregătiri pentru campania de vaccinare împotriva variolei ovine și caprine: 10.000 de doze de vaccin alocate județului Alba
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba informează crescătorii de ovine și caprine că, în perioada următoare, va începe campania oficială de vaccinare împotriva variolei ovine și caprine.
Pentru județul Alba, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a alocat 10.000 de doze de vaccin, care vor fi distribuite medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, în cel mai scurt timp după recepționarea acestora la nivelul DSVSA Alba.
Vaccinarea va fi efectuată de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, sub supravegherea medicilor veterinari oficiali. Vor putea fi vaccinate doar animalele identificate, iar datele privind vaccinarea vor fi introduse în Baza Națională de Date.
În vederea organizării campaniei, marți, 27 octombrie 2026, la sediul DSVSA Alba au avut loc întâlniri cu dr. Horia Moruțan, președintele Colegiului Medicilor Veterinari Alba, și cu reprezentanții crescătorilor de animale, inclusiv ai Asociației Crescătorilor de Animale Apulum și ai Asociației Crescătorilor de Animale Miorița-Săsciori.
În cadrul acestora au fost stabilite măsurile necesare pentru desfășurarea în condiții optime a campaniei de vaccinare în județ.
„Vaccinarea contribuie la controlul focarelor și la limitarea răspândirii infecției în rândul ovinelor și caprinelor. Totodată, imunizarea efectivelor reprezintă un pas important în direcția reluării exportului de ovine din România.
Pentru această campanie va fi utilizat un vaccin pus la dispoziție de Comisia Europeană. Potrivit informațiilor de specialitate, testele oficiale au arătat că vaccinul oferă protecție împotriva mortalității provocate de boală”, se arată într-un comunicat de presă al DVVSA Alba.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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