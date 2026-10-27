Bărbat din Zlatna, trimis în judecată pentru agresiune sexuală, arestat după ce ar fi încercat să intre cu o bâtă într-o locuință. S-a ascuns și a așteptat să atace victima

Un bărbat aflat sub control judiciar și trimis în judecată pentru agresiune sexuală a fost arestat preventiv, după ce ar fi pătruns fără drept în curtea unui imobil din Zlatna, în stare de ebrietate și având asupra sa o bâtă.

Acesta ar fi încercat apoi să intre în locuință, în timp ce persoana vătămată s-a refugiat în casă și a cerut ajutor.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

La data de 23.09.2026 au fost dispuse emiterea rechizitoriului şi trimiterea în judecată, sub măsura preventivă a controlului judiciar, a unui bărbat cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1 C.pen., cu aplicarea dispozițiilor privind recidiva postexecutorie.

Din probele administrate într-o nouă cauză a rezultat suspiciunea rezonabilă că, la data de 17.10.2026, în jurul orei 17:50, în timp ce se afla sub control judiciar, bărbatul ar fi pătruns fără drept în curtea împrejmuită a unui imobil situat în raza administrativă a orașului Zlatna. Acesta s-ar fi aflat în stare de ebrietate și ar fi avut asupra sa un obiect contondent din lemn, de tip bâtă, ascunzându-se inițial în spatele vegetației.

După ce l-ar fi observat, persoana vătămată s-a refugiat în casă și a încuiat ușa. Bărbatul s-ar fi îndreptat spre ușa de acces, ar fi tras de aceasta și ar fi lovit-o, încercând să pătrundă în interior și solicitându-i în mod repetat să deschidă. Persoana vătămată s-a adăpostit într-o cămară, de unde a solicitat telefonic ajutor.

În această cauză, la data de 18.10.2026 a fost dispusă reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Totodată, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunea de violare de domiciliu, prev. de art. 224 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 raportat la art. 43 alin. 5 C.pen. La data de 20.10.2026, procurorul a solicitat înlocuirea controlului judiciar cu măsura preventivă a arestului preventiv, având în vedere suspiciunea săvârșirii cu intenție a unei noi infracțiuni pe durata măsurii. În susținerea cererii au fost invocate conduita cercetată, starea de temere produsă persoanei vătămate și riscul reiterării unor fapte similare sau mai grave, în pofida controlului judiciar.

Au fost avute în vedere și antecedentele penale ale inculpatului, condamnat anterior pentru omor calificat, viol și violare de domiciliu și eliberat condiționat în anul 2023, precum și trimiterea sa în judecată, într-o altă cauză, pentru o faptă de violare de domiciliu care ar fi fost săvârșită în noaptea de 22/23.08.2026.

De asemenea, s-a susținut că imobilul în care persoana vătămată desfășura zilnic activități gospodărești și personale, amenajat și folosit ca spațiu de viață privată, beneficiază de protecția penală a domiciliului.

La data de 26.10.2026, Tribunalul Alba a admis contestația formulată de Parchetul de pe lângă. Judecătoria Alba Iulia şi dispus înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu măsura preventivă a arestului preventiv faţă de bărbatul în cauză.

Precizăm că aceste activități sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului și prevenirea săvârșirii unor alte infracțiuni, și nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Foto: Arhivă (rol ilustrativ)

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