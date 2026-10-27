Sport

​Miruna Măda și Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia), vicecampioni balcanici la Elite | Radu Măda, medalie de bronz

Dan HENEGAR

Publicat

acum 43 de minute

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​Miruna Măda și Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia), vicecampioni balcanici la Elite | Radu Măda, medalie de bronz

Rezultate excelente reușite de reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia la Campionatul Balcanic și Cupa României de Ciclocros, desfășurate pe istoricul Domeniu Cantacuzino (Florești, Prahova).

Petrecerea Divorțaților

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Trei dintre reprezentanții lotului național al României la Campionatul Balcanic au fost sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia: Miruna Măda, Radu Măda și Jozsef Malnași Attila, legitimați la clubul din Cetatea Marii Uniri, aceștia având evoluții remarcabile.

Astfel, ​Jozsef Malnași Attila și Miruna Măda (deși a participat cu orteză la glezna dreaptă), au reușit să devină vicecampioni balcanici la catergoria Elite. categoria Elite, obținând titlul de vicecampion balcanic (locul 2). Radu Măda a oferit o surpriză plăcută, urcând pe treapta a treia a podiumului la Elite, la categoria Under 23, deși nu a împlinit încă 18 ani, după o cursă tactică de excepție.

​Sportivii legitimați la CSM Unirea Alba Iulia au concurat în cadrul primei etape a Cupei României, după cum urmează: *​Andrei Cristea – locul patru la categoria Under 23; *Alexandra Blăjan – locul întâi la amatori; *​Paul Blăjan – medalia de argint la categoria Master 2; *Maria Lucreția Măda – medalie de argint la Master. ​Următoarea provocare, la Vatra Dornei, unde se va desfășura Campionatul European de Ciclocros pentru copii, dublat de o nouă etapă a Cupei Naționale.

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