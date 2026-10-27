​Miruna Măda și Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia), vicecampioni balcanici la Elite | Radu Măda, medalie de bronz

Rezultate excelente reușite de reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia la Campionatul Balcanic și Cupa României de Ciclocros, desfășurate pe istoricul Domeniu Cantacuzino (Florești, Prahova).

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Trei dintre reprezentanții lotului național al României la Campionatul Balcanic au fost sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia: Miruna Măda, Radu Măda și Jozsef Malnași Attila, legitimați la clubul din Cetatea Marii Uniri, aceștia având evoluții remarcabile.

Astfel, ​Jozsef Malnași Attila și Miruna Măda (deși a participat cu orteză la glezna dreaptă), au reușit să devină vicecampioni balcanici la catergoria Elite. categoria Elite, obținând titlul de vicecampion balcanic (locul 2). Radu Măda a oferit o surpriză plăcută, urcând pe treapta a treia a podiumului la Elite, la categoria Under 23, deși nu a împlinit încă 18 ani, după o cursă tactică de excepție.

​Sportivii legitimați la CSM Unirea Alba Iulia au concurat în cadrul primei etape a Cupei României, după cum urmează: *​Andrei Cristea – locul patru la categoria Under 23; *Alexandra Blăjan – locul întâi la amatori; *​Paul Blăjan – medalia de argint la categoria Master 2; *Maria Lucreția Măda – medalie de argint la Master. ​Următoarea provocare, la Vatra Dornei, unde se va desfășura Campionatul European de Ciclocros pentru copii, dublat de o nouă etapă a Cupei Naționale.

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