Pensii mai mari din 2027? Creșterea ar putea ajunge la 7,7%, dar Guvernul ia în calcul și alte scenarii

Milioane de pensionari din România așteaptă să afle cu cât le vor crește veniturile de la 1 ianuarie 2027. Formula legală de indexare indică o posibilă majorare de aproximativ 7,7%, însă constrângerile bugetare și scenariile analizate de Guvern ar putea schimba procentul final. O variantă discutată este o creștere de numai 5%, în timp ce o altă soluție ar putea combina indexarea cu ajutoare acordate pensionarilor cu venituri mici.

Anul 2027 ar putea aduce o nouă majorare a pensiilor din sistemul public, după perioada în care valoarea punctului de referință a fost menținută la 81 de lei. Pentru milioane de vârstnici, decizia este importantă în condițiile în care scumpirile la alimente, energie și medicamente continuă să pună presiune asupra bugetelor familiale.

Potrivit formulei prevăzute de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, valoarea punctului de referință ar trebui actualizată în luna ianuarie în funcție de rata medie anuală a inflației și de o componentă legată de creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Aplicarea integrală a formulei ar putea conduce, conform calculelor vehiculate pe baza indicatorilor economici, la o indexare de aproximativ 7,7%.

În termeni concreți, o asemenea majorare ar însemna că un pensionar care primește în prezent 1.500 de lei ar ajunge la aproximativ 1.616 lei lunar, adică ar câștiga 116 lei în plus. Pentru o pensie de 2.000 de lei, creșterea ar fi de aproximativ 154 de lei, iar venitul lunar ar ajunge la 2.154 de lei. În cazul unei pensii de 2.500 de lei, majorarea ar fi de circa 193 de lei, până la 2.693 de lei. Pensionarii care încasează 3.000 de lei ar putea primi aproximativ 3.231 de lei, în timp ce pentru o pensie de 4.000 de lei creșterea ar fi de circa 308 lei, până la 4.308 lei.

Aceste sume sunt însă estimări, nu valori garantate. Procentul de 7,7% trebuie privit ca un scenariu de calcul, iar aplicarea efectivă a indexării depinde de prevederile legislative și bugetare care vor fi valabile în 2027.

Guvernul analizează și o majorare de 5%

În paralel cu scenariul indexării integrale, în spațiul public au fost prezentate variante mai prudente, construite în jurul constrângerilor bugetare și al obiectivelor de reducere a deficitului. Printre acestea se numără o majorare de 5% la începutul anului, precum și posibilitatea unei indexări etapizate sau a acordării unor ajutoare financiare pentru pensionarii cu venituri reduse.

Dacă s-ar aplica o creștere de numai 5%, o pensie de 1.500 de lei ar urca la 1.575 de lei, ceea ce ar însemna un plus de 75 de lei pe lună. Pentru un venit actual de 2.000 de lei, majorarea ar fi de 100 de lei, iar pensia ar ajunge la 2.100 de lei. În cazul unei pensii de 2.500 de lei, creșterea ar fi de 125 de lei, până la 2.625 de lei, iar pentru o pensie de 3.000 de lei, venitul ar urca la 3.150 de lei.

Diferența dintre cele două scenarii poate deveni importantă pe parcursul unui an. Pentru un pensionar cu o pensie de 2.000 de lei, indexarea de 7,7% ar aduce aproximativ 154 de lei în plus lunar, față de numai 100 de lei în cazul unei majorări de 5%. Diferența ar fi de 54 de lei pe lună sau 648 de lei într-un an întreg, dacă majorarea s-ar aplica de la 1 ianuarie și s-ar menține pe toată durata anului.

O eventuală indexare permanentă trebuie diferențiată de un ajutor acordat o singură dată. Majorarea pensiei se reflectă în veniturile lunare și poate influența baza de calcul pentru perioadele următoare, în timp ce un sprijin punctual oferă un ajutor temporar, fără să majoreze automat pensia în fiecare lună.

Ce se întâmplă cu pensionarii care au venituri mici

Pensionarii cu venituri reduse sunt cei mai expuși efectelor scumpirilor, deoarece cea mai mare parte a banilor se duce către cheltuielile esențiale. În cazul lor, chiar și o diferență de câteva zeci de lei pe lună poate conta, însă impactul real al unei indexări depinde și de evoluția prețurilor.

Autoritățile ar putea lua în calcul și măsuri de sprijin direcționat către categoriile vulnerabile. În acest caz, criteriile de eligibilitate, pragurile de venit și valoarea ajutoarelor ar trebui stabilite separat. O eventuală majorare a indemnizației sociale pentru pensionari nu rezultă automat din indexarea valorii punctului de referință, ci depinde de regulile și deciziile aplicabile acestui beneficiu.

De asemenea, creșterea nominală a pensiei nu înseamnă neapărat o îmbunătățire echivalentă a nivelului de trai. Dacă prețurile continuă să urce, o parte din banii suplimentari va fi absorbită de cheltuielile zilnice. Din acest motiv, pensionarii vor urmări nu doar procentul de indexare, ci și momentul în care majorarea va intra efectiv în plată.

Când vor afla pensionarii suma exactă

Pentru stabilirea valorilor finale trebuie urmărite decizia Guvernului, prevederile bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale, precum și actele normative referitoare la valoarea punctului de referință. Până la confirmarea acestor elemente, nu se poate afirma cu certitudine că pensiile vor crește cu 7,7% sau că majorarea va fi limitată la 5%.

Dacă se va aplica mecanismul legal obișnuit, indexarea este prevăzută pentru luna ianuarie. Totuși, eventualele modificări legislative pot schimba procentul sau calendarul majorării. De aceea, estimările trebuie separate de decizia oficială, iar pensionarii nu ar trebui să considere sumele calculate pe baza scenariilor drept venituri deja garantate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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