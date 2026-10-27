Video | Noul Parking Arnsberg din Alba Iulia, pustiu la o zi după deschidere: ,,Nicio mașină parcată”. Care sunt tarifele aprobate
Noul Parking Arnsberg din Alba Iulia, pustiu la o zi după deschidere: ,,Nicio mașină parcată”. Care sunt tarifele aprobate
Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, care a fost recepționată joi, 22 octombrie 2026, și care a fost pusă în funcțiune luni, 27 octombrie 2026, nu a fost luată ,,cu asalt” de către albaiulieni sau vizitatori.
Marți, 28 octombrie 2026, în juru orei 14:00, nici măcar o mașină nu se afla în noul Parking Arnsberg din zona fostului bloc „Turturica”.
Proiectul a fost proiectată pentru a suplimenta locurile disponibile într-o zonă aglomerată a municipiului.
,,Nicio mașină parcată. Unii senzorii sunt pe rosu deși nu sunt mașini parcate”, a explicat un bărbat.
Cât va costa parcarea în noul Parking Arnsberg din Alba Iulia: Tarifele aprobate, prețul pe oră și abonamentele pentru riverani
Șoferii care vor să parcheze în noua parcare supraetajată Arnsberg din Alba Iulia trebuie să țină cont de două categorii de tarife: cele pentru staționarea de scurtă durată și cele pentru locurile rezervate riveranilor. Regulamentul aprobat de Consiliul Local stabilește un tarif de 2,50 lei pentru primele 30 de minute, în intervalul de zi, și o taxă de 10 lei pentru intervalul de noapte.
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Parkingul Arnsberg, construit pe strada cu același nume, pe amplasamentul fostului bloc Turturica, are prevăzute 145 de locuri pentru autoturisme. Regulamentul de funcționare și utilizare a parcării a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Alba Iulia nr. 445 din 30 decembrie 2025.
Tarifele pentru vizitatori: 2,50 lei pentru 30 de minute
Conform planului tarifar inclus în regulamentul oficial, parcarea în intervalul de zi, între orele 7:00 și 20:00, este taxată progresiv, în funcție de durata staționării.
Tariful crește cu 2,50 lei pentru fiecare interval de 30 de minute, ajungând la 5 lei pentru o oră și la 10 lei pentru două ore.
Câteva exemple de costuri prevăzute în planul tarifar:
*30 de minute – 2,50 lei;
*o oră – 5 lei;
*o oră și jumătate – 7,50 lei;
*două ore – 10 lei;
*trei ore – 15 lei;
*patru ore – 20 de lei;
*șase ore – 30 de lei;
*opt ore – 40 de lei;
*zece ore – 50 de lei.
Tarifele sunt exprimate în lei, cu TVA inclus. Valorile de mai sus sunt preluate din anexa tarifară a regulamentului municipal.
Cât va costa parcarea pe timpul nopții
Pentru intervalul nocturn, regulamentul prevede un tarif de 10 lei pentru perioada 20:00–7:00.
Acesta este un tarif distinct de grila progresivă aplicată în timpul zilei. Șoferii trebuie să verifice informațiile afișate la intrarea în parcare și la automatele de plată pentru a confirma modalitatea concretă de calcul și achitare.
Abonamentele anuale pentru riverani
Din cele 145 de locuri ale Parkingului Arnsberg, 46 sunt destinate riveranilor, iar 99 sunt prevăzute pentru vizitatori.
Pentru cele 30 de locuri de reședință amenajate în interiorul parcării, la etajul al doilea, regulamentul stabilește următoarele taxe anuale:
*360 de lei pe an pentru persoane fizice;
*720 de lei pe an pentru persoane juridice.
La aceste sume se adaugă taxa de teren, potrivit documentului aprobat.
Pentru cele 14 locuri de reședință din exteriorul parcării se aplică taxele prevăzute de regulamentul parcărilor publice de reședință: 183 de lei pe an pentru persoane fizice și 366 de lei pentru persoane juridice, inclusiv TVA, la care se adaugă taxa de teren.
Atribuirea locurilor se face în baza cererilor și a listei de așteptare, potrivit regulamentului municipal. Abonamentul este valabil exclusiv pentru locul atribuit.
Locuri gratuite pentru persoanele cu dizabilități și pentru biciclete
Regulamentul prevede locuri destinate persoanelor cu dizabilități, utilizabile gratuit în condițiile stabilite de administrația locală și pe baza documentelor necesare.
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