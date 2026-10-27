Evaluarea Națională 2027: De ce este nevoie de două săptămâni între rezultatele finale și repartizarea computerizată la liceu. Precizări oficiale

Repartizarea computerizată la liceu, programată pentru 22 iulie 2027, va avea loc la două săptămâni după afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională, din 7 iulie. Intervalul este necesar pentru completarea și verificarea fișelor de înscriere, centralizarea opțiunilor și validarea datelor tuturor candidaților, au precizat marți, 27 octombrie 2026, reprezentanții Ministerului Educației.

„Admiterea la liceu nu se rezumă la un algoritm informatic care repartizează elevii în funcție de medii și de opțiunile exprimate. În spatele procedurii se află un întreg proces administrativ, desfășurat la nivelul fiecărei școli, al centrelor județene de admitere și al structurii naționale.

Potrivit calendarului de admitere pentru anul școlar 2027-2028, în perioada 12-16 iulie și pe 19 iulie, absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora vor completa fișele de înscriere, cu sprijinul diriginților. Opțiunile vor fi introduse în aplicația informatică, iar fișele generate vor fi tipărite și verificate de candidați și părinți. Orice eroare identificată va trebui corectată înainte de repartizarea propriu-zisă.

În paralel, în zilele de 12 și 13 iulie, se va desfășura completarea opțiunilor pentru candidații care solicită locuri distincte pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) și pentru cei care candidează pe locurile speciale destinate elevilor de etnie romă. Repartizarea acestora este programată pentru 15 iulie.

Tot în perioada 12-13 iulie vor avea loc înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special.

Etapa următoare vizează centralizarea și validarea datelor. Până la 19 iulie, centrele de înscriere trebuie să transmită bazele de date către centrele județene de admitere sau către centrul din București, împreună cu lista absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată.

Pe 20 iulie, datele vor fi transmise către Centrul național de admitere, după confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică. Ziua de 21 iulie este rezervată ultimelor verificări și remedierii eventualelor erori.

Abia după finalizarea acestor etape va avea loc repartizarea computerizată, pe 22 iulie 2027.

Volumul mare de date gestionate explică, în parte, durata procesului. În 2026, în aplicația informatică centralizată au fost introduse, la nivel național, peste 2,8 milioane de opțiuni.

Prin urmare, intervalul dintre afișarea rezultatelor finale și repartizarea la liceu este destinat verificării corectitudinii datelor și asigurării desfășurării procedurii de admitere în condiții transparente și fără erori”, au explicat reprezentanții Ministerului Educației.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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