Perechea Flavius Giosan și Maria Dobra (CSM Unirea Alba Iulia), locul 6 la Campionatul Național Under 21 Latino
Perechea Flavius Giosan și Maria Dobra (CSM Unirea Alba Iulia), locul 6 la Campionatul Național Under 21 Latino
Rezultate bune pentru dansatorii de la CSM Unirea, CSU și Life is Dance Alba Iulia, în categoria Under 21, la Campionatul Național de Dans Sportiv Under 21 Latino, desfășurat în acest weekend la Suceava.
Două dintre perechile reprezentative pentru cluburile din Alba Iulia au reușit clasări importante, confirmând evoluția ascendentă din acest sezon competițional.
Flavius Giosan și Maria Dobra, reprezentând CSM Unirea Alba Iulia, au reușit să acceadă în finala competiției Under 21, încheind concursul pe locul 6. Performanța este una cu atât mai importantă cu cât cei doi sportivi se află încă în categoria Youth, destinată dansatorilor cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani.
Un rezultat foarte bun au obținut și David Linko și Rebeca Voicu, reprezentanții CSU și Life is Dance. Cei doi au fost la un pas de calificarea în finală și au încheiat competiția pe locul 8, demonstrând că se află pe un traseu ascendent și că pot concura de la egal la egal cu sportivi mai experimentați.
„Ambele perechi au, de altfel, un avantaj important în perspectiva următoarelor sezoane: mai au doi ani la categoria Under 21. Timpul le oferă posibilitatea de a acumula experiență, de a-și îmbunătăți prestațiile și de a ataca treptat poziții tot mai bune în clasamentele naționale. Rezultatele obținute la Suceava vin să confirme munca depusă de sportivi și antrenori și oferă motive de optimism pentru competițiile următoare”, au transmis antrenorii Bianca și Ionuț Ionescu.
Pentru cei patru dansatori, sezonul competițional continuă chiar în weekendul următor, când vor participa la Transylvania Grand Prix, competiție internațională programată la Cluj-Napoca.
Cristina GANGA
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