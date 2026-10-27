La doar 38 de ani, albaiulianul Radu Ilyeș a pierdut lupta pentru viața sa: A fost răpus de o boală crâncenă

La doar 38 de ani, Radu Ilyeș, din Alba Iulia, a pierdut lupta pentru viața sa. Radu s-a confruntat cu probleme medicale extrem de grave: tromboze ale venelor mezenterice, hipertensiune portală severă, varice digestive, hemoragii și anemie severă.

Medicii din România au făcut eforturi pentru a-l ajuta și au luptat alături de el, însă situația medicală a lui Radu era foarte complicată.

Familia a sperat să găsească o șansă la tratament în străinătate, acolo unde Radu să fi avut acces la investigații și opțiuni terapeutice suplimentare, fiind lansat în acest sens un apel umanitar sfâșietor de către soția sa Cristina.

„Niciodată nu mi-am imaginat că voi ajunge să trăiesc asemenea momente. Că voi ajunge să mă trezesc în fiecare dimineață cu teama că omul pe care îl iubesc ar putea să nu mai fie lângă mine. Omul alături de care mi-am construit viața, omul cu care am împărțit bucurii, greutăți, vise și speranțe, trece acum prin cea mai grea luptă”, spunea Cristina Ilyeș.

foto: arhivă

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