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Sechestru pe mai multe conturi ale lui Călin Georgescu. Anunțul făcut astăzi de DIICOT

Bogdan Ilea

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Sechestru pe mai multe conturi ale lui Călin Georgescu. Anunțul făcut astăzi de DIICOT

Procurorii DIICOT au anunțat, miercuri, 7 octombrie, că au instituit sechestru asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. 

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Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism informează, miercuri, că la data de 7 octombrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

„Activităţile judiciare sunt realizate împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române”, precizează procurorii DIICOT.

Aceştia menţionează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie, mai notează sursa citată.

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