7 octombrie 2026 | Noi percheziții informatice în dosarul lui Călin Georgescu: Soția fostului candidat, din nou la DIICOT

Noi percheziții informatice în dosarul lui Călin Georgescu: Soția fostului candidat, din nou la DIICOT

Ancheta în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro în care este vizat Călin Georgescu continuă miercuri, 7 octombrie 2026 cu noi percheziții informatice. Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Cristela Georgescu, a ajuns din nou la sediul DIICOT, pentru a doua zi consecutiv.

Cristela Georgescu a fost prezentă și marți, 6 octombrie 2026 la DIICOT, unde a petrecut mai bine de șapte ore. La ieșirea din instituție, aceasta a declarat că a fost audiată în calitate de martor și că anchetatorii au efectuat o percheziție informatică.

„Am fost invitată în calitate de martor. S-a efectuat o percheziție informatică”, a declarat Cristela Georgescu.

Potrivit acesteia, procedurile vor continua și în zilele următoare. Marți, la sediul DIICOT a fost adus și Călin Georgescu, din Arestul Central, pentru a participa la procedurile din anchetă.

Acuzații dure la adresa anchetatorilor

La ieșirea de la DIICOT, Cristela Georgescu a criticat în termeni duri modul în care au fost desfășurate intervențiile anchetatorilor. Ea a reclamat „modul brutal în care s-a intrat în casă”, dar și ceea ce a descris drept un tratament „traumatizant și aproape inuman” aplicat unui copil și tatălui său.

Soția lui Călin Georgescu a contestat inclusiv modul în care acesta a fost încătușat și ridicat din trafic, susținând că soțul său nu reprezenta un pericol.

Cristela Georgescu susține că dosarul este unul politic și afirmă că acuzațiile formulate împotriva soțului său sunt nefondate. Ea a criticat, de asemenea, faptul că informații din anchetă ar fi ajuns în presă înainte ca acestea să fie prezentate în fața judecătorului.

„Ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept. Cu toate acestea, asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă a sa”, a afirmat aceasta.

Ea a reclamat și o presupusă presiune asupra justiției, susținând că declarațiile politice și informațiile apărute public ar contribui la crearea unei imagini de vinovăție înainte ca instanța să se pronunțe definitiv.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

În 29 septembrie 2026, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen. Cei doi sunt acuzați într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Potrivit DIICOT, în septembrie 2021, Georgescu, Rusen și un cetățean italian ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat, în special în România, dar și în Marea Britanie, cu scopul de a obține foloase patrimoniale injuste.

Anchetatorii susțin că membrii grupării s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care ar fi avut acces la fonduri importante și ar fi putut obține finanțări bancare pentru oameni de afaceri din România.

Victimele ar fi fost convinse să depună garanții pentru accesarea unor presupuse finanțări externe.

Potrivit probatoriului prezentat de DIICOT, o persoană vătămată ar fi fost indusă în eroare cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro. Sub condiția depunerii unei garanții, aceasta ar fi transferat peste un milion de euro.

Ulterior, după ce i s-ar fi promis majorarea finanțării la 15 milioane de euro, victima ar fi fost determinată să achite încă 100.000 de euro, sub forma unei garanții suplimentare.

Prejudiciul reclamat în acest caz depășește 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu mai este cercetat în alte două dosare penale, în ambele fiind deja trimis în judecată.

sursa: News.ro

foto: arhivă

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