,,Românul va găsi o soluție”. Reacția unui cunoscut expert în conducere defensivă după ce semnalizările Poliției ar putea dispărea de pe Waze
,,Românul va găsi o soluție”. Reacția unui cunoscut expert în conducere defensivă după ce semnalizările Poliției ar putea dispărea de pe Waze
Limitarea alertelor privind prezența poliției pe aplicațiile de navigație, precum Waze, îi face pe șoferii din România să caute metode alternative de semnalizare.
Pe rețelele sociale au apărut discuții despre folosirea unor pictograme care nu au legătură cu poliția, dar care ar putea deveni, între utilizatori, semnale pentru radare sau echipaje de control, scrie Adevărul.
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Printre variantele vehiculate se află simbolurile pentru fenomene meteo. O alertă de ploaie sau un nor ar putea căpăta astfel o semnificație diferită pentru șoferii care vor să se avertizeze reciproc.
Deocamdată, România nu a anunțat eliminarea acestor funcții din aplicații. Ideea folosirii unor pictograme alternative circulă deja în mediul online.
Autoritățile atrag însă atenția că semnalarea în timp real a echipajelor poate afecta anumite operațiuni ale poliției, inclusiv acțiunile pentru identificarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor.
Fostul pilot de raliu și expert în conducere defensivă Titi Aur consideră că simpla introducere a unor restricții nu va rezolva problemele de siguranță rutieră.
„Se demonstrează, în același timp, că doar coerciția, doar restricția, nu rezolvă problema. A face amenda mare, a face anii de închisoare mulți sau a face astfel de restricții (…) nu rezolvă problema, că românul va găsi o soluție”, a declarat Titi Aur, mai notează sursa citată.
În opinia sa, problema trebuie abordată în primul rând prin educație rutieră, astfel încât șoferii să înțeleagă de ce este importantă respectarea regulilor, nu doar să se teamă de sancțiuni.
„Omul se gândește prima dată cum să facă o șmecherie încât să încalce regula”, a mai spus expertul, referindu-se la comportamentul unor șoferi.
FOTO: Captură foto Facebook
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