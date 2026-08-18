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FOTO | Adio cu Poliția pe Waze? Mesajul transmis de Ministerul Afacerilor Interne: ,,Trebuie doar să respecți regulile de circulație”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 58 de minute

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Adio cu Poliția pe Waze? Mesajul transmis de Ministerul Afacerilor Interne: ,,Trebuie doar să respecți regulile de circulație” 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat un mesaj prin care transmite că ,,pe waze nu vor mai apărea emoticoane cu poliție și radar”.

Mai exact, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări, considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor.

,,Vrei să-i „fentezi” pe colegii noștri? Nu ai nevoie de emoji-uri, avertizări sau strategii complicate. Trebuie doar să respecți regulile de circulație!  Cel mai bun mod de a evita amenda? Să nu-i dai motive să apară! Waze-ul avertizează, însă numai regulile de circulație salvează!”, se arată în mesajul transmis de MAI. 

,,Nu mai folosi: Poliție și radar. Foloșește în schimb: vremea rea și ceață. Astfel, îi avertizezi pe ceilalți șoferi fără a folosi emoticoane interzise și fără a încălca regulile Waze. Important: Folosește aceste emoticoane doar responsabil și pentru a informa ceilalți șoferi”, se mai arată în mesajul transmis de MAI.

În Franța, de exemplu, autoritățile pot bloca notificările în ceea ce privește geolocația mașinilor de poliție. Scopul este ca șoferii să nu mai afle nici locația și nici mai multe informații despre operațiunile speciale pe care le au oamenii legii. Practic, șoferii nu vor mai vedea în aplicație pictograma care înfățișează un polițist.

Însă, atenție, decizia poate fi doar una temporară și doar pentru anumite zone, notează Digi24.

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