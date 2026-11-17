Festivalul Alba Chess, ediția a 3-a, continuă în școlile din județ: Cine sunt câștigătorii primelor competiții

După ce primele două ediții au fost un real succes pe plan județean, Festivalul Alba Chess, ediția a 3-a, organizat de Consiliul Judeţean Alba în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, se desfășoară în școlile din județ.

Coordonatorul festivalului este tânărul maestru internațional din Alba Iulia, Mihnea Costachi, multiplu campion naţional şi European de juniori. Adresat elevilor din clasele 0-8, festivalul are ca scop promovarea şahului în rândul copiilor.

Pe data de 13 noiembrie, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a fost gazda competiției, reunind la start un număr de 40 de elevi. Câștigătorii la clasele 0-4 au fost: locul 1 – Ceuca Marc; locul 2 – Toader Bogdan; locul 3 – Ganea Mateo, iar la clasele 5-8: locul 1 – Florea Tudor; locul 2 – Coman Ioan Răzvan; locul 3 – Cosma David. Concursul s-a desfășurat în condiții foarte bune, fiind arbitrat de coordonatorul festivalului, Mihnea Costachi și de doamnele profesoare Ana Rodean și Viorica Nuțu.

Pe data de 16 noiembrie, Școala Gimnazială “Ion Agârbiceanu” Alba Iulia și-a desemnat câștigătorii. Clasele 0-4: locul 1 – Gai Filip Petru; locul 2 – Rozoleanu Fabian Andrei; locul 3 – Esenov Esen. Clasele 5-8: locul 1 – Marin Robert-Tiberiu; locul 2 – Copiluș-Jianu Mihai Vladimir; locul 3 – Buta Gabriel. Concursul a fost arbitrat de maestrul internațional Mihnea Costachi și de profesorul coordonator Cornel Breaz. Concursul cu 42 de elevi participanți s-a bucurat de prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan și a domnului director, Nicolae Andron.

Pe data de 17 noiembrie, Colegiul Tehnic “Apulum” Alba Iulia a fost gazda competiției, reunind la start un număr de 35 de elevi. Câștigătorii la clasele 0-4 au fost: locul 1 – Popescu Raul Ctistian; locul 2 – Popeiu Sebastian; locul 3 – Hirțe David, iar la clasele 5-8: locul 1 – Craiu Alexandru-Daniel; locul 2 –Butură Tudor Andrei; locul 3 – Butură Teodora Mihaela. Concursul s-a desfășurat în condiții foarte bune, fiind arbitrat de coordonatorul festivalului, Mihnea Costachi și de doamna profesoară Dana Buchler.

Festivalul Alba Chess va continua cu concursuri programate în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Sebeș, Teiuș și alte localități din județ, se arată într-un comunicat transmis de organizatori.

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