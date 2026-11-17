Traian Băsescu ar vrea desființarea actualei organizări pe județe a României: „Reforma trebuie impusă prin ordonanță de urgență!”

Fostul președinte Traian Băsescu susține că reforma administrativ-teritorială a devenit inevitabilă și avertizează că reorganizarea statului nu trebuie începută prin comasări punctuale de comune, ci printr-o restructurare amplă, decisă la nivel guvernamental.

Invitat la TVR 1, Traian Băsescu a criticat abordarea graduală a reformei și a afirmat că Executivul trebuie să stabilească mai întâi noua structură administrativă, urmând ca reorganizarea să fie aplicată de sus în jos.

„Dacă o fac așa cum au început-o, mai bine se opresc. […] Procesul trebuie făcut de sus în jos. N-ai cum să-l începi de jos și unde-l oprești”, a declarat fostul șef al statului.

Opt regiuni, plus Harghita și Covasna, în locul actualelor județe

Traian Băsescu s-a arătat favorabil variantei de reorganizare prezentate de Emil Boc, care presupune înființarea a opt regiuni, la care s-ar adăuga județele Harghita și Covasna. În opinia sa, nici varianta unor 15 regiuni nu ar asigura o dimensiune administrativă suficientă.

Fostul președinte consideră că structurile regionale ar permite gestionarea mai eficientă a proiectelor de infrastructură, prin eliminarea procedurilor birocratice desfășurate separat de fiecare județ.

Ca exemplu, acesta a invocat realizarea unui drum care traversează mai multe județe, unde în prezent fiecare administrație trebuie să organizeze propria licitație și să contracteze separat lucrările. O singură administrație regională ar putea coordona întregul proiect.

De ce nu s-a făcut reforma până acum: interesele partidelor și opoziția UDMR

Băsescu a explicat că reorganizarea administrativ-teritorială a fost amânată în principal din cauza intereselor electorale ale partidelor politice, care nu au dorit să renunțe la rețelele locale de primari, consilieri și președinți de consilii județene.

El a indicat și UDMR drept unul dintre actorii politici care s-ar fi opus constant procesului, susținând că poziția formațiunii a contat în momentele în care aceasta era necesară pentru asigurarea majorităților parlamentare.

În actualul context financiar, fostul președinte consideră că presiunea asupra bugetului ar putea determina partidele, în special PSD, să accepte reorganizarea, pe fondul reducerii cheltuielilor de funcționare a statului.

Băsescu vrea decizii prin ordonanță de urgență: „Nu-i de discutat”

Fostul șef al statului susține că Guvernul trebuie să își asume decizia și să evite negocierile interminabile cu liderii administrațiilor locale.

„De asta vă spuneam că trebuia începută de sus în jos și prin ordonanță de urgență. Adică aici nu-i de discutat. […] Guvernul trebuie să-și asume decizii și să le impună”, a afirmat Băsescu.

Acesta a adăugat că politicianul care va reuși să ducă la capăt reforma administrativă va avea un loc important în istoria României.

Digitalizarea, condiția fără de care reorganizarea nu poate funcționa

Traian Băsescu a atras atenția că desființarea unor structuri județene și transferarea atribuțiilor la nivel regional trebuie să fie însoțite de integrarea bazelor de date ale instituțiilor publice.

Fostul președinte avertizează că cetățenii nu trebuie să fie obligați să parcurgă zeci sau chiar sute de kilometri pentru a obține documente de la instituțiile mutate în alte centre regionale.

„Niciun pas fără digitalizare”, a subliniat acesta, explicând că accesul electronic la documente și interconectarea bazelor de date sunt esențiale pentru funcționarea noului sistem administrativ.

sursa: Mediafax

foto: arhivă

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