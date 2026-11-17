Foto | Accident mortal: Un bărbat și-a pierdut viața după impactul violent dintre un autoturism și un autobuz
Accident mortal: Un bărbat și-a pierdut viața după impactul violent dintre un autoturism și un autobuz
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs în seara zilei de marți, 17 noiembrie 2026, pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. Un bărbat și-a pierdut viața după ce autoturismul în care se afla a fost implicat într-o coliziune cu un autobuz.
Impactul a fost extrem de puternic, iar conducătorul autoturismului a rămas încarcerat între fiarele contorsionate ale mașinii. Pompierii au intervenit de urgență pentru extragerea victimei, folosind echipamentele speciale de descarcerare.
Din păcate, în ciuda intervenției salvatorilor, bărbatul a suferit leziuni incompatibile cu viața. Medicul prezent la fața locului a constatat decesul acestuia.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, autobuzul implicat în accident nu transporta pasageri în momentul producerii evenimentului rutier.
Un alt bărbat a fost evaluat medical la locul accidentului, după ce echipajele de intervenție au ajuns la fața locului.
Pentru gestionarea situației au fost mobilizate două autospeciale de pompieri dotate cu module de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă.
sursa: ISU Cluj
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