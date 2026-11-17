Unde mănâncă și la ce prețuri bugetarii din Alba Iulia? Un antreprenor HoReCa pune întrebarea pe care nimeni n-o rostește / „Concurență neloială între cantinele finanțate din bani publici și restaurantele private”

Cantinele Primăriei Cluj-Napoca, între care cunoscuta „Memo 10“, ar putea să nu mai vândă mâncare publicului larg. Viceprimarul Dan Tarcea a explicat că municipalitatea trebuie să reorganizeze activitatea după observațiile Consiliului Concurenței. Potrivit lui, instituția nu a criticat prețurile modice, ci investițiile publice: banii Primăriei cheltuiți pe echipamente, cu care apoi se concurează cu operatorii privați, relatează publicația Clujenii.

În context, Cosmin Matieș, antreprenor HoReCa local, afirmă că și în Alba Iulia există „asemenea cantine“ și enumeră ce, în opinia lui, creează dezechilibrul: investițiile sunt făcute din bani publici; salariile sunt plătite de la buget; cheltuielile de funcționare sunt susținute din fonduri publice; mâncarea se vinde la prețuri subvenționate.

În schimb, spune el, operatorii privați își plătesc singuri investițiile, salariile, utilitățile, taxele și impozitele. Cosmin Matieș mai susține că situația este cunoscută administrației locale și județene, ai cărei angajați ar fi chiar beneficiari direcți.

„Se pare că la Cluj a apărut o problemă: concurența neloială dintre cantinele finanțate din bani publici și restaurantele private.

Ei bine, avem și noi la Alba Iulia asemenea cantine:

*Investițiile făcute din bani publici.

*Salarii plătite de la buget.

*Cheltuieli de funcționare susținute din fonduri publice.

*Mâncare la prețuri subvenționate.

În timp ce operatorii privați din HoReCa își plătesc singuri toate cheltuielile, investițiile, salariile, utilitățile, taxele și impozitele.

Situația este cunoscută de toată administrația locală și județeană… doar, sunt unii dintre beneficiari direcți.

Și acum, o mică ghicitoare:

Unde obișnuiesc să mănânce angajații instituțiilor publice din Cetatea Alba Carolina?!

Dar cei din Primărie?!

Hai să vedem dacă știți…”, scrie Cosmin Matieș într-o postare în mediul online.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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