Foto | „Instrucție de front cu cântec” la Colegiul Militar din Alba Iulia: Cine sunt câștigătorii concursului tematic
„Instrucție de front cu cântec” la Colegiul Militar din Alba Iulia: Cine sunt câștigătorii concursului tematic
Patru plutoane, patru ani de studiu și un singur obiectiv: excelența în instrucția de front. Concursul tematic „Instrucție de front cu cântec” de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a adus în prim-plan disciplina, precizia mișcărilor, sincronizarea și forța spiritului de echipă, într-o demonstrație de rigoare și tradiție militară, desfășurată în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Colegiului.
„Concursul tematic „Instrucție de front cu cântec” din acest an a fost o demonstrație de disciplină, sincronizare și spirit de echipă. Patru plutoane de elevi (clase), reprezentând fiecare an de studiu, au executat mișcări specifice instrucției de front cu interpretarea unor cântece patriotice. Efortul pe care l-au depus la antrenamente a dat roade prin precizia comenzilor, coordonarea mișcărilor și dorința de a demonstra că spiritul de echipă face diferența.
Un juriu format din cadre militare cu experiență și un profesor de muzică a evaluat precizia și corectitudinea executării mișcărilor de front, originalitatea și complexitatea exercițiilor prezentate de către elevi, dar și modul de interpretare și respectarea ritmului cântecului ostășesc.
Cele patru plutoane au evoluat nu doar în fața juriului, a cadrelor militare și didactice din colegiu și a colegilor, ci și în fața oaspeților prezenți cu ocazia Zilei Porților Deschise, având astfel ocazia de a le arăta acestora o parte din specificul vieții de elevi militari și a le arăta că disciplina, rigurozitatea și spiritul de echipă îi însoțesc permanent, la clase, pe terenul de sport sau la instrucție.
La finalul exercițiilor, clasamentul arată astfel:
Locul I – clasa a XII-a A
Locul II – clasa a IX-a G
Locul III – clasa a X-a C
Locul IV – clasa a XI-a G
Concursul tematic „Instrucție de front cu cântec” este o activitate de tradiție și este cuprinsă în seria de manifestări dedicate Zilei Colegiului, din luna noiembrie.
Felicitări tuturor!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.
sursa foto: elev sergent Iustin Nicolescu
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