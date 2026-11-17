Cod Galben de vânt puternic în Alba: Localitățile vizate de avertizarea imediată

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți seara, 17 noiembrie 2026, o avertizare Cod Galben de vânt puternic pentru mai multe localități din județul Alba.

Avertizarea este valabilă în intervalul 17 noiembrie, ora 23:10 – 18 noiembrie, ora 02:00.

În acest interval, sunt prognozate intensificări ale vântului, cu rafale care pot atinge viteze de 50–70 km/h.

Sub avertizare se află localitățile Blaj, Jidvei, Șona, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Șpring, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Crăciunelu de Jos, Cergău, Roșia de Secaș, Ohaba, Cenade și Doștat.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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