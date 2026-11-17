Ion Baic, grafician din Alba Iulia, lansează Jocul Cetății online, după 13 ani de muncă: Gratuit pentru toți. Ediția tipărită devine o raritate

De la un proiect început în 2013, la o experiență digitală accesibilă tuturor: Jocul Cetății, creația albaiulianului Ionuț Baic, intră într-o nouă etapă. Versiunea online este disponibilă gratuit, iar autorul își propune să ducă proiectul la nivel național și să dezvolte o serie dedicată cetăților reprezentative din România.

Ion Baic este grafician și artist vizual, cu o activitate profesională care reunește grafica editorială, ilustrația, designul și proiectele de promovare culturală. Absolvent al Facultății de Grafică din cadrul Universității de Artă și Design „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, acesta și-a completat pregătirea printr-un masterat în Management Cultural la Universitatea din București.

De-a lungul carierei, a realizat ilustrații și portrete editoriale pentru publicații precum revista „Timpul” și cotidianul „Business Standard” și a colaborat la proiecte de promovare culturală și instituțională. Activitatea sa artistică a fost recunoscută și la nivel european, prin Premiul de Excelență pentru Ilustrație obținut în cadrul European Newspaper Awards, la Viena, în 2009. În parcursul său creativ se regăsesc, de asemenea, proiecte expoziționale, precum „Ferestre mistice”, și preocupări literare concretizate prin publicarea unui volum de poezie. În 2026, trei dintre creațiile sale au ajuns și pe timbre emise de Poșta Română.

În acest context artistic și profesional se înscrie și Jocul Cetății, unul dintre proiectele prin care Ion Baic a ales să îmbine expresia grafică, interesul pentru patrimoniu și experiența interactivă.

De la Alba Iulia, către o lume online

După ani de muncă, dezvoltare și perseverență, proiectul început în 2013 ajunge la o nouă etapă: versiunea finală online a Jocului Cetății este acum disponibilă gratuit.

Conceput ca primul joc dedicat unei cetăți reale din România, Jocul Cetății propune o experiență care îmbină descoperirea patrimoniului cu strategia și interacțiunea dintre jucători. Dacă proiectul va atrage interesul publicului și al partenerilor, autorul intenționează să dezvolte o serie dedicată altor cetăți reprezentative din țară, păstrând aceeași mecanică de joc și adaptând universul vizual și conținutul la identitatea fiecărui loc. Astfel, inițiativa pornită la Alba Iulia ar putea deveni un proiect mai amplu de promovare a patrimoniului fortificat al României.

În spatele acestei lansări se află un parcurs îndelungat, în care ideile au fost construite, testate și îmbunătățite treptat. De la concepția jocului și realizarea ediției tipărite până la transpunerea sa în mediul digital, fiecare etapă a cerut timp, atenție și un efort susținut. Varianta online concretizează această muncă și deschide Jocul Cetății către un public mai larg.

Accesibilitate extinsă

Trecerea în mediul digital înseamnă, înainte de toate, accesibilitate. Cei care vor să descopere jocul sau să revină la el îl pot juca acum gratuit, fără să fie necesară achiziționarea unei cutii. O experiență dezvoltată de-a lungul anilor devine astfel disponibilă și celor care nu au avut ocazia să întâlnească ediția fizică.

Jocul Cetății a îmbinat concepția ludică și expresia artistică într-un proiect cu o identitate vizuală proprie. Un loc aparte îl ocupă harta de joc, folosită și ca hartă de eveniment cu ocazia Centenarului României, în 2018. Această legătură îi conferă o valoare patrimonială și istorică, alături de cea artistică: harta păstrează mărturia participării proiectului la un moment important al memoriei naționale. Ediția tipărită reunește astfel experiența jocului, creația grafică și documentul unui eveniment aniversar.

Ediția tipărită, o raritate

În același timp, versiunea tipărită intră într-o etapă aparte a existenței sale. Au rămas disponibile doar cinci exemplare, iar prețul unei cutii a ajuns la un nivel excepțional de ridicat, pe măsura rarității sale. Pentru cei care își doresc să păstreze forma materială a proiectului, aceste ultime exemplare reprezintă posibilitatea de a deține o parte din istoria Jocului Cetății.

Prin identitatea sa vizuală și legătura cu patrimoniul local, Jocul Cetății poate deveni un instrument esențial de promovare a turismului albaiulian, oferind publicului o modalitate atractivă de a descoperi Alba Iulia. Jocul aduce împreună arta, istoria și experiența participativă, având potențialul de a trezi interesul pentru oraș și de a încuraja explorarea acestuia.

Pentru valorificarea acestui potențial, autorul își dorește o implicare mai activă a autorităților locale în gestionarea și promovarea proiectului, printr-o colaborare care să îi asigure vizibilitate și continuitate. Integrarea jocului în inițiative culturale, educaționale și turistice ar putea contribui la consolidarea identității orașului și la apropierea patrimoniului de un public mai larg.

Se caută un publisher

Totodată, Ion Baic caută un partener editorial – un publisher – care să sprijine promovarea și distribuția Jocului Cetății la nivel național. Obiectivul este ca proiectul dezvoltat la Alba Iulia să ajungă la jucători din întreaga țară, ducând mai departe povestea și imaginea orașului.

Cele două ediții duc mai departe același proiect în moduri diferite: ediția tipărită păstrează prezența obiectului, în timp ce versiunea online oferă acces gratuit la joc.

Pentru cei care descoperă acum versiunea online, regulile și pașii de joc nu sunt încă explicați suficient de clar în aplicație. În curând va fi disponibil un tutorial video, care va prezenta, pas cu pas, desfășurarea unei partide și utilizarea interfeței. Explicațiile vor fi utile și celor care dețin ediția tipărită. Urmăriți noutățile – revenim curând cu ghidul video!

Lansarea online marchează împlinirea unei etape începute în 2013 și, totodată, începutul unei noi relații cu publicul. După toți acești ani de muncă, Jocul Cetății își deschide porțile în mediul digital și îi invită pe jucători să îi descopere lumea.

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