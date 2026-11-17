Blănaru (CIL Blaj) și Hlistei (Viitorul Arad), golgheterii Seriei 7 din Liga 3, cu 8 reușite | Printre principalii marcatori nigerianul Ayeni (CSM Unirea Alba Iulia) și albaiulianul Andrei Roșu

Luptă strânsă în topul principalilor marcatori din Seria 7 din Liga 3, după 13 runde. Experimentatul Ștefan Blănaru (37 de ani), căpitanul formației CIL Blaj, a fost egalat de un alt jucător trecut prin Liga 1, Cătălin Hlistei (32 ani, Viitorul Arad).

Cei doi jucători au ajuns în vară la noile echipe, Hlistei având în carieră echipe precum UTA Arad, Rapid sau „U” Cluj

În continuare, în ierarhia golgheterilor din Seria 7 a eșalonului terț se regăsește un grup de 4 jucători, cu câte 7 reușite, printre care și nigerianul Victor Ayeni, echiperul primei clasate CSM Unirea Alba Iulia și albaiulianul Andrei Roșu (CSM Deva). Seria 7, principalii marcatori: Blănaru (CIL Blaj), Hlistei (Viitorul Arad) – 8 goluri, Ayeni (CSM Unirea Alba Iulia), albaiulianul A. Roșu (CSM Deva), Mura (Progresul Pecica) și C. Rus (Unirea Sântana) – câte 7.

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