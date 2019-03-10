Rezultatele la OLIMPIADA DE SOCIO UMANE, etapa județeană, înainte de contestații
Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis duminică, rezultate Olimpiadei de Socio-Umane – etapa județeană – înainte de contestații.
1.COMANDAȘU SOARE ELENA STEPHANIE IV ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMA COCIȘIU BLAJ SIRBU AURORA CAMELIA 9.50
TRIF RAMONA MARIA
2.TRUȚĂ ANDA MARIA III ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMA COCIȘIU BLAJ FRĂȚILĂ CRINA 9.30
HÎRCEAGA TANIA
3.CUREA EVA III ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR STANCIU ILEANA 9.10
JOLDEȘ LUISA
4.VLAD MATEI III ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR PRESECAN SABINA 8.60
CARP CARMEN (ȘCOALA GIMNAZIALĂ “I. MIHU” VINERERA)
5.CZINCZOK DARIA IV ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMA COCIȘIU BLAJ CORBEAN ADELA 8.50
BAHAIAN RĂZVAN
6.PUICAN GEORGIANA IV ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CUGIR FLRȘERIU FAVINIA 7.70
MOCAN NICOLETA
7.CIUTA MARIA MEDREA IV ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA PETRIC VASILE 7.00
HĂRĂGUȘ AMALIA
8.SELYEM ALEXANDRU IV ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI ONEȚ CLAUDIA 6.80
NEAG LUCA
9.BORLEA LAVINIA IV ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI ONEȚ CLAUDIA 6.70
FURDUI ALEXANDRA
10.FILIMON ANA ANDREEA III LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ DIACONU MONICA 6.60
DURDUC ALINA SITA SORINA
11.NICULUȚ SARA IV ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA DEMIAN LUCIA 6.50
GIURGIU ALEXIA
12.NARIȚA PAUL IV ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI ONEȚ CLAUDIA 6.40
BOTHAZAN ALEXANDRA
13.GRĂDINARU DARIA III LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ DIACONU MONICA 5.70
CARNEALA ALESIA SITA SORINA
14.DICU CRISTINA III LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ DIACONU MONICA 5.10
COJOCARU EDUARD NICOLAE SITA SORINA
15.ȘTEFĂNESCU LARA IV COLEGIUL NAȚIONAL I.M. CLAIN BLAJ MARGINA ANA ABSENȚI
MIHU MARIA
1.TODA PUIULEȚ EMANUELA CORALIA VIII ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICODIM GANEA” BISTRA BALEA ELENA 9.50
BUSTAN COSMINA MARIA
2.DINIȘ TEODORA ELENA VIII ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICODIM GANEA” BISTRA BALEA ELENA 9.25
BALEA MIHAI CONSTANTIN
3.DURA DIANA MARIA VIII ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICODIM GANEA” BISTRA BALEA ELENA 8.75
RÎȘTEIU PETRU DAN
4.BALAU BIANCA VIII ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMA COCIȘIU BLAJ GAVRILUȚ DOINA 8.20
GAZSI MONICA
5.BUDULĂ ALEXIA VII LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA MARINCA ANA MARIA 7.95
ZOLEZSAK RAHELA
6.RAICA SIMONA IOANA VIII COLEGIUL NAȚIONAL I.M. CLAIN BLAJ GAVRILUȚ DOINA 7.80
BIRIȘ NICOLETA NATALIA
7.AVRAM DELIA VII LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA MARINCA ANA MARIA 7.40
HÎRLEA SORANA
8.BARTHA ANDA VII COLEGIUL TEHNIC APULUM ALBA IULIA DĂESCU NICOLETA 6.75
CÂRNAȚ ALINA
9.PUICAN MĂDĂLINA VIII ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR ANDREI IRINA 6.75
RADU ANDA
10.BRAD ROBERTA VIII ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMA COCIȘIU BLAJ GAVRILUȚ DOINA 6.60
RADU DENISE
11.DIMA MARIA VII ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR SATMARI DANIELA 5.75
PAHONE AMELIE
12.ALBU ALEXANDRU VIII ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU MANIU” VINȚU DE JOS BOIAN FLORINA ABSENȚI
VLAD ALEXANDRU
13.ADAM NICOLETA VII LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ GROZA RODICA ABSENȚI
GUSAN DARIA
14.HERLEA ALEXIA VII ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR SATMARI DANIELA ABSENȚI
POIENAR MAXIMILIANA
15.MIRCEA SILVIA VII ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR MOGA IRINA ABSENȚI
SPĂTĂCEAN ANA MARIA
16.MARC ANTONY VII ȘCOALA GIMNAZIALĂ “OVIDIU HULEA” AIUD GEORGESCU ABSENȚI
TOCĂNEL IUSTIN IOAN GHEORGHE
LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE
9.ENESCU G.L. ANA-MARIA XII LICEUL TEORETIC „ DAVID PRODAN” CUGIR OARGA LILIANA SERAFINA 9.85
8.OARGA N.O. RAREȘ XII COLEGIUL TEHNIC „I.D. LĂZĂRESCU” CUGIR OARGA LILIANA SERAFINA 8.95
11.TĂNASE H. TEODORA GABRIELA X LICEUL TEORETIC „ DAVID PRODAN” CUGIR OARGA LILIANA SERAFINA 8.5
3.BROSCĂREANU ANDREI XI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DURA SIMINA 7.85
4.GHIȚOIU ANDREEA IX COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DURA SIMINA 7.45
7.NAZARE TEODOSIE ILIE IX COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD COSMA FLAVIUS 7.05
1.ANDRICI DIANA IOANA XI COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEȘ DIOȘAN ALEXANDRU 7
10.BOGDAN V. ALINA GEORGIANA XII LICEUL TEORETIC „ DAVID PRODAN” CUGIR OARGA LILIANA SERAFINA 6.95
5.ALB ANTONIO IX COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DURA SIMINA 6.7
6.LUCA ALEXANDRA CLAUDIA IX COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD COSMA FLAVIUS 5.4
2.RADU DENISA LAURA XI COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEȘ DIOȘAN ALEXANDRU 5.3
PSIHOLOGIE
1.MAN ALEXANDRA TEODORA XI COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD CAIZER DANIELA 9.50
2.POPA IOANA ANDREEA XI COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD CAIZER DANIELA 9.30
3.GALBEN CORNELIA X COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DURA SIMINA 9.00
4.CĂPEȚ IUSTINA X COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DURA SIMINA 8.50
5.CIOCMĂREAN CRISTIAN X COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DURA SIMINA 8.20
6.MEDREA MIHAELA XI LICEUL TEORETIC TEIUȘ POPESCU IOANA MIRELA 8.00
7.ALOMAN CATALIN X COLEGIUL NATIONAL “I.M.CLAIN” BLAJ IULIANA SARLEA 7.80
8.DANCEA IOANA DIANA XI COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD CAIZER DANIELA 7.60
9.ȘTEFĂNUȚ VICENȚIU DANIEL XI COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD CAIZER DANIELA 7.50
10.SĂBĂDUȘ LUISA XI LICEUL TEORETIC TEIUȘ POPESCU IOANA MIRELA 7.00
11.OPREA R.G. ANDA LUISA X COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MOLDOVAN DUMITRU 6.50
12 . NAZARIE TEODOSIE ILIE XI COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD CAIZER DANIELA ABSENT
13 . JUCAN ANDRA XII COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÎMPENI BOBAR ELENA MARIANA ABSENT
14 . KISS I. OCTAVIA X COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MOLDOVAN DUMITRU ABSENT
ECONOMIE
3.CRĂCIUN PUIU ANDREI XII COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DURA SIMINA 9.50
6.GHERGHEȘ ȘTEFAN XI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DURA SIMINA 8.90
7.MISCODAN FABIAN XI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DURA SIMINA 8.60
4.MOTOGNA ROBERT XII COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DURA SIMINA 6.40
1.BASARABĂ ROXANA XI LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ CREȘTIN VASILE 6.20
5.ANGHEL IONUȚ SERGIU XII COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DURA SIMINA 5.60
2.TOMUȚA KARINA LUIZA XI LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ CREȘTIN VASILE 5.50
SOCIOLOGIE
1.PETRUSE CĂTĂLIN CĂTĂLIN XI COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÎMPENI CORCHEȘ NICOLAE 9.30
2.NICOARĂ IOANA MARIA XII COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÎMPENI CORCHEȘ NICOLAE 8.50
3.DRĂGAN ALEXANDRA AUGUSTA XI LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ PUSTAI ALINA ȘTEFANIA 7.20
4.CIREBEA DORINA XI COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÎMPENI CORCHEȘ NICOLAE ABSENT
FILOSOFIE
1.FILDAN ALEXANDRA XI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DURA SIMINA 9.50
2.MATEI F. ROXANA ELENA XI LICEUL TEORETIC „ DAVID PRODAN” CUGIR OARGA LILIANA SERAFINA 8.80
3.MIHOLCA T. LUCIANA ANASTASIA XI LICEUL TEORETIC „ DAVID PRODAN” CUGIR OARGA LILIANA SERAFINA 8.30
4.MANIU D.V. DANIEL X LICEUL TEORETIC „ DAVID PRODAN” CUGIR OARGA LILIANA SERAFINA 8.30
5.TOMUȚA I. ADINA PAULA XI LICEUL TEORETIC „ DAVID PRODAN” CUGIR OARGA LILIANA SERAFINA 6.50
6.DROGOȚEL V. DIANA X LICEUL TEORETIC „ DAVID PRODAN” CUGIR OARGA LILIANA SERAFINA 6.50