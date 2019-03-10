 // ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Rezultatele la OLIMPIADA DE SOCIO UMANE, etapa județeană, înainte de contestații

Adăugat de Ziarul Unirea în 10.03.2019.
Salvat la Cultura Educatie

Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis duminică, rezultate Olimpiadei de Socio-Umane – etapa județeană – înainte de contestații.

CIVICĂ

1.COMANDAȘU SOARE ELENA STEPHANIE           IV            ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMA COCIȘIU BLAJ          SIRBU AURORA CAMELIA          9.50

TRIF RAMONA MARIA

2.TRUȚĂ ANDA MARIA  III            ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMA COCIȘIU BLAJ          FRĂȚILĂ CRINA 9.30

HÎRCEAGA TANIA

3.CUREA EVA     III            ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR          STANCIU ILEANA              9.10

JOLDEȘ LUISA

4.VLAD MATEI   III            ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR          PRESECAN SABINA          8.60

CARP CARMEN                  (ȘCOALA GIMNAZIALĂ “I. MIHU” VINERERA)

5.CZINCZOK DARIA          IV            ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMA COCIȘIU BLAJ          CORBEAN ADELA              8.50

BAHAIAN RĂZVAN

6.PUICAN GEORGIANA  IV            ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CUGIR           FLRȘERIU FAVINIA           7.70

MOCAN NICOLETA

7.CIUTA MARIA MEDREA              IV            ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA   PETRIC VASILE   7.00

HĂRĂGUȘ AMALIA

8.SELYEM ALEXANDRU  IV            ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI               ONEȚ CLAUDIA 6.80

NEAG LUCA

9.BORLEA LAVINIA          IV            ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI               ONEȚ CLAUDIA 6.70

FURDUI ALEXANDRA

10.FILIMON ANA ANDREEA         III            LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ         DIACONU MONICA         6.60

DURDUC ALINA                                SITA SORINA

11.NICULUȚ SARA            IV            ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA   DEMIAN LUCIA 6.50

GIURGIU ALEXIA

12.NARIȚA PAUL              IV            ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI               ONEȚ CLAUDIA 6.40

BOTHAZAN ALEXANDRA

13.GRĂDINARU DARIA  III            LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ         DIACONU MONICA         5.70

CARNEALA ALESIA                                           SITA SORINA

14.DICU CRISTINA           III            LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ         DIACONU MONICA         5.10

COJOCARU EDUARD NICOLAE                                    SITA SORINA

15.ȘTEFĂNESCU LARA    IV            COLEGIUL NAȚIONAL I.M. CLAIN BLAJ    MARGINA ANA ABSENȚI

MIHU MARIA

 

1.TODA PUIULEȚ EMANUELA CORALIA  VIII         ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICODIM GANEA” BISTRA            BALEA ELENA                9.50

BUSTAN COSMINA MARIA

2.DINIȘ TEODORA ELENA              VIII         ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICODIM GANEA” BISTRA            BALEA ELENA     9.25

BALEA MIHAI CONSTANTIN

3.DURA DIANA MARIA  VIII         ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICODIM GANEA” BISTRA            BALEA ELENA     8.75

RÎȘTEIU PETRU DAN

4.BALAU BIANCA             VIII         ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMA COCIȘIU BLAJ          GAVRILUȚ DOINA            8.20

GAZSI MONICA

5.BUDULĂ ALEXIA            VII          LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA          MARINCA ANA MARIA  7.95

ZOLEZSAK RAHELA

6.RAICA SIMONA IOANA              VIII         COLEGIUL NAȚIONAL I.M. CLAIN BLAJ    GAVRILUȚ DOINA            7.80

BIRIȘ NICOLETA NATALIA

7.AVRAM DELIA                VII          LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA          MARINCA ANA MARIA  7.40

HÎRLEA SORANA

8.BARTHA ANDA              VII          COLEGIUL TEHNIC APULUM ALBA IULIA DĂESCU NICOLETA          6.75

CÂRNAȚ ALINA

9.PUICAN MĂDĂLINA    VIII         ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR             ANDREI IRINA    6.75

RADU ANDA

10.BRAD ROBERTA          VIII         ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMA COCIȘIU BLAJ          GAVRILUȚ DOINA            6.60

RADU DENISE

11.DIMA MARIA               VII          ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR          SATMARI DANIELA          5.75

PAHONE AMELIE

12.ALBU ALEXANDRU    VIII         ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU MANIU” VINȚU DE JOS       BOIAN FLORINA                ABSENȚI

VLAD ALEXANDRU

13.ADAM NICOLETA       VII          LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ         GROZA RODICA ABSENȚI

GUSAN DARIA

14.HERLEA ALEXIA           VII          ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR          SATMARI DANIELA          ABSENȚI

POIENAR MAXIMILIANA

15.MIRCEA SILVIA           VII          ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR             MOGA IRINA      ABSENȚI

SPĂTĂCEAN ANA MARIA

16.MARC ANTONY          VII          ȘCOALA GIMNAZIALĂ “OVIDIU HULEA” AIUD     GEORGESCU      ABSENȚI

TOCĂNEL IUSTIN IOAN                                  GHEORGHE

 

LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE     

9.ENESCU G.L. ANA-MARIA         XII           LICEUL TEORETIC „ DAVID PRODAN” CUGIR        OARGA LILIANA SERAFINA                9.85

8.OARGA N.O. RAREȘ     XII           COLEGIUL TEHNIC „I.D. LĂZĂRESCU” CUGIR        OARGA LILIANA SERAFINA          8.95

11.TĂNASE H. TEODORA GABRIELA         X             LICEUL TEORETIC „ DAVID PRODAN” CUGIR        OARGA LILIANA SERAFINA            8.5

3.BROSCĂREANU ANDREI            XI            COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA    DURA SIMINA 7.85

4.GHIȚOIU ANDREEA     IX            COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA    DURA SIMINA   7.45

7.NAZARE TEODOSIE ILIE              IX            COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD COSMA FLAVIUS              7.05

1.ANDRICI DIANA IOANA             XI            COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEȘ     DIOȘAN ALEXANDRU     7

10.BOGDAN V. ALINA GEORGIANA          XII           LICEUL TEORETIC „ DAVID PRODAN” CUGIR        OARGA LILIANA SERAFINA            6.95

5.ALB ANTONIO               IX            COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA    DURA SIMINA   6.7

6.LUCA ALEXANDRA CLAUDIA    IX            COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD COSMA FLAVIUS              5.4

2.RADU DENISA LAURA XI            COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEȘ     DIOȘAN ALEXANDRU     5.3

 

PSIHOLOGIE  

1.MAN ALEXANDRA TEODORA  XI            COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD CAIZER DANIELA               9.50

2.POPA IOANA ANDREEA             XI            COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD CAIZER DANIELA               9.30

3.GALBEN CORNELIA      X             COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA    DURA SIMINA   9.00

4.CĂPEȚ IUSTINA             X             COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA    DURA SIMINA   8.50

5.CIOCMĂREAN CRISTIAN            X             COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA    DURA SIMINA 8.20

6.MEDREA MIHAELA      XI            LICEUL TEORETIC TEIUȘ POPESCU IOANA MIRELA             8.00

7.ALOMAN CATALIN       X             COLEGIUL NATIONAL “I.M.CLAIN” BLAJ IULIANA  SARLEA             7.80

8.DANCEA IOANA DIANA             XI            COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD CAIZER DANIELA               7.60

9.ȘTEFĂNUȚ VICENȚIU DANIEL   XI            COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD CAIZER DANIELA               7.50

10.SĂBĂDUȘ LUISA         XI            LICEUL TEORETIC TEIUȘ POPESCU IOANA MIRELA             7.00

11.OPREA R.G. ANDA LUISA        X             COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA  MOLDOVAN DUMITRU            6.50

12  . NAZARIE TEODOSIE ILIE XI            COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD CAIZER DANIELA                ABSENT

13 . JUCAN ANDRA  XII           COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÎMPENI               BOBAR ELENA MARIANA                ABSENT

14   . KISS I. OCTAVIA X             COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA  MOLDOVAN DUMITRU            ABSENT

 

ECONOMIE     

3.CRĂCIUN PUIU ANDREI             XII           COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA    DURA SIMINA 9.50

6.GHERGHEȘ ȘTEFAN     XI            COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA    DURA SIMINA   8.90

7.MISCODAN FABIAN    XI            COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA    DURA SIMINA   8.60

4.MOTOGNA ROBERT    XII           COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA    DURA SIMINA   6.40

1.BASARABĂ ROXANA   XI            LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ         CREȘTIN VASILE                6.20

5.ANGHEL IONUȚ SERGIU            XII           COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA    DURA SIMINA 5.60

2.TOMUȚA KARINA LUIZA            XI            LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ         CREȘTIN VASILE                5.50

 

 SOCIOLOGIE     

1.PETRUSE CĂTĂLIN CĂTĂLIN     XI            COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÎMPENI               CORCHEȘ NICOLAE                9.30

2.NICOARĂ IOANA MARIA           XII           COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÎMPENI               CORCHEȘ NICOLAE                8.50

3.DRĂGAN ALEXANDRA AUGUSTA          XI            LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ              PUSTAI ALINA ȘTEFANIA              7.20

4.CIREBEA DORINA         XI            COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÎMPENI               CORCHEȘ NICOLAE                ABSENT

 

 FILOSOFIE   

1.FILDAN ALEXANDRA   XI            COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA    DURA SIMINA   9.50

2.MATEI F. ROXANA ELENA         XI            LICEUL TEORETIC „ DAVID PRODAN” CUGIR        OARGA LILIANA SERAFINA                8.80

3.MIHOLCA T. LUCIANA ANASTASIA        XI            LICEUL TEORETIC „ DAVID PRODAN” CUGIR        OARGA LILIANA SERAFINA            8.30

4.MANIU D.V. DANIEL   X             LICEUL TEORETIC „ DAVID PRODAN” CUGIR        OARGA LILIANA SERAFINA          8.30

5.TOMUȚA I. ADINA PAULA        XI            LICEUL TEORETIC „ DAVID PRODAN” CUGIR        OARGA LILIANA SERAFINA                6.50

6.DROGOȚEL V. DIANA  X             LICEUL TEORETIC „ DAVID PRODAN” CUGIR        OARGA LILIANA SERAFINA          6.50

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

NOTĂ: Vă rugăm să folosiți un limbaj decent în comentariile pe care le lăsați. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a comenta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul ziarulunirea.ro nu raspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului.