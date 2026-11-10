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VIDEO | Un jurnalist a fost interzis la Cotroceni! Președintele Nicușor Dan l-a anunțat chiar la sfârșitul conferinței de presă: „Dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări în acest mandat”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 minute

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Un jurnalist a fost interzis la Cotroceni! Președintele Nicușor Dan l-a anunțat chiar la sfârșitul conferinței de presă: „Dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări în acest mandat”

Președintele Nicușor Dan i-a transmis jurnalistului Ovidiu Vanghele că nu va mai avea acces la Palatul Cotroceni, precizând că a dispus interzicerea participării acestuia la conferințele de presă, în urma ,,injuriilor” care i-au fost adresate.

Petrecerea Divorțaților

Jurnalistul Ovidiu Vanghele, de la Centrul de Investigaţii Media, a întrebat în cadrul conferinţei de presă despre un vot pe care procurorul general Cristina Chiriac l-a dat în urmă cu o lună şi jumătate, în secţia CSM împotriva propunerii ca această secţie să sesizeze Inspecţia Judiciară şi să cerceteze o aparentă ingerinţă comisă chiar de dânsa, scrie News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan i-a răspuns jurnalistului: 

,,În primul rând, îmi cer scuze că v-am lăsat să aşteptaţi până acum. În al doilea rând, faţă de injuriile pe care mi le-aţi adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniţi la conferinţe de presă, la Palatul Cotroceni în acest moment, în acest mandat. Colegii mei miloşi au sărit peste ordinul meu, peste dispoziţia mea. V-o comunic şi îmi cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi, dar dumneavoastră nu o să mai veniţi şi nu o să mai puneţi întrebări în acest mandat”, a precizat şeful statului, mai notează sursa citată.

Discuția dintre președintele Nicușor Dan și jurnalistul Ovidiu Vanghele poate fi urmărită în înregistrare începând cu minutul 2:38:00:

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