Actualitate

Mâncarea din magazine s-ar putea ieftini. Guvernul ia în calcul plafonarea adaosului comercial nu doar la alimentele de bază, ci la toată mâncarea de pe raft. Care ar putea fi noile preţuri

Ioana Oprean

Publicat

acum 26 de minute

în

De

Mâncarea din magazine s-ar putea ieftini. Guvernul ia în calcul plafonarea adaosului comercial nu doar la alimentele de bază, ci la toată mâncarea de pe raft. Care ar putea fi noile preţuri

Guvernul României ia în calcul plafonarea adaosului comercial nu doar la alimentele de bază, ci la toată mâncarea de pe raft. Ministrul Agriculturii speră că oamenii se vor întoarce astfel la cumpărături, după luni întregi în care au pus tot mai puțin în coș. Comercianții avertizează însă că scumpirile s-ar muta pe alte rafturi, la detergenți și cosmetice.

Petrecerea Divorțaților

Acum, adaosul comercial e plafonat la 17 alimente de bază. Autoritățile vor însă să lungească lista.

„Am putea merge pe o plafonare nu numai la alimentele de baza, la toate aelimentele care sunt pe raft în magazinul de retail.”, a declarat Florin Baru, Ministrul Agriculturii.

Luăm în calcul produse din băcănie care costă 92 de lei. Avem kefir, dulceaţă de gutui, caşcaval şi cotlet de porc afumat. Au un adaos comercial între 30 şi 35%. Dacă adaosul ar fi plafonat la 20%, produsele ar costa 81 de lei.

În ultimul an, mâncarea s-a tot scumpit. Cel mai mult au crescut prețurile la cafea, ouă, lapte și ulei. Așa că oamenii au început să cumpere mai puțin, iar consumul a scăzut cu 5%.

„Plafonarea adaosului nu elimină costurile de producţie, de procesare, de transport, de energie sau de distribuţie. În schimb, poate determina transferarea presiunii economice către alte categorii, în special nealimentare, afecând consumatorul final.”, spune Feliciu Paraschiv, Asociaţia Comercianţilor Mici şi Mijlocii.

Adică mâncarea mai ieftină ar putea veni la pachet cu detergenți, produse de curățenie și cosmetice mai scumpe.

„Înseamnă transformarea economiei româneşti în economie de tip socialist, închisă, cu toate consecinţele de rigoare. Comunismul moare foarte greu. Sunt amintiri pe care mulţi nu mai vor să le aibă. Economia închisă înseamnă magazine goale, lipsă de diversitate. Specula va înflori. Economia gri sau chiar neagră va deveni modul firesc de lucru. Sunt idei venite din negurile istoriei şi ar trebui să rămână acolo.”, explică Dan Schwartz, expert fiscal.

Plafonarea de acum expiră pe 31 decembrie. Până atunci, Guvernul are de ales: o prelungește, o extinde la toate alimentele sau renunță la ea.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Peste un milion de copii din România au fost victime ale violenței: Școala, locul unde ar trebui să fie în siguranță, conduce clasamentul incidentelor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

10 noiembrie 2026

De

Peste un milion de copii din România au fost victime ale violenței: Școala, locul unde ar trebui să fie în siguranță, conduce clasamentul incidentelor Un copil din România poate fi victima violenței acasă, la școală sau în comunitate. Peste 600.000 de copii au trecut prin cel puțin o formă de violență într-un singur an, iar […]

Citește mai mult

Actualitate

Cluj-Napoca dă startul sărbătorilor de iarnă! Smiley deschide Târgul de Crăciun 2026: Piața Unirii se transformă în „Planeta Crăciun”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

10 noiembrie 2026

De

Cluj-Napoca dă startul sărbătorilor de iarnă! Smiley deschide Târgul de Crăciun 2026: Piața Unirii se transformă în „Planeta Crăciun” Spectacole imersive de lumini, concerte, atracții pentru toate vârstele și ateliere pentru copii. Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca își deschide porțile pe 20 noiembrie și promite o ediție cu un concept vizual complet reînnoit. Cluj-Napoca intră […]

Citește mai mult

Actualitate

Guvernul pregătește stingerea datoriilor administrațiilor locale: Mecanismul de compensare ajunge la 2 miliarde de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

10 noiembrie 2026

De

Guvernul pregătește stingerea datoriilor administrațiilor locale: Mecanismul de compensare ajunge la 2 miliarde de lei Guvernul pune în aplicare un mecanism financiar prin care vor fi compensate plățile restante acumulate de primării, consilii județene, instituții publice locale și spitale aflate în subordinea autorităților administrației publice locale. Valoarea totală a mecanismului este de 2 miliarde de […]

Citește mai mult