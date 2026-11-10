Ştirea zilei

Flaviu Buta și un fost polițist local, RESPINȘI la concursul pentru ocuparea postului de director executiv al Direcției Patrimoniu Public și Privat din Primăria Alba Iulia. Ce punctaje au obținut

Bogdan Ilea

Publicat

acum 52 de minute

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Flaviu Buta și un fost polițist local, RESPINȘI la concursul pentru ocuparea postului de director executiv al Direcției Patrimoniu Public și Privat din Primăria Alba Iulia. Ce punctaje au obținut

Primăria Alba Iulia a organizat concurs pentru ocuparea funcției de director executiv, clasa conducere, grad II, în cadrul Direcției Patrimoniu Public și Privat.

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Atât Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia, cât și un fost polițist local, cele două persoane înscrise la concurs, au fost respinși.

Ei au obținut 27, respectiv 45 de puncte la proba scrisă, sub pragul minim de 70 de puncte necesar pentru promovarea acestei etape.

,,Eventualele contestații se depun la registratura instituției în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Proba interviului poate fi susținută doar de către candidații declarați „admis” la proba scrisă, respectiv către candidații care au obținut minimum 70 de puncte, se mai arată în documentația studiată.”, se arată în documentația studiată.

Reamintim că ziariștii de la ziarulunirea.ro au scris, pe 30 octombrie 2026, că, potrivit surselor, pentru ocuparea postului s-au înscris două persoane: Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia, și un fost polițist local.

Proba scrisă a concursului a fost programată pentru data de 10 noiembrie 2026, de la ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia. Dosarele de înscriere au putut fi depuse în perioada 8–27 octombrie 2026.

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