Ce ar trebui să mâncăm toamna pentru a ne proteja sănătatea: 12 alimente recomandate de nutriționiști, cu beneficii surprinzătoare pentru organism

Odată cu venirea toamnei, natura ne pune la dispoziție o varietate de fructe și legume bogate în vitamine, minerale, fibre și antioxidanți. Dincolo de gustul lor, unele dintre aceste alimente pot contribui la susținerea imunității, sănătății inimii, digestiei și funcționării creierului. Specialiștii în nutriție atrag atenția asupra a 12 produse de sezon care merită incluse mai des în alimentația zilnică.

Toamna nu înseamnă doar supe calde, preparate consistente și deserturi aromate, ci și o oportunitate de a ne diversifica dieta cu alimente valoroase din punct de vedere nutrițional. Potrivit dieteticienilor citați de publicația Good Housekeeping, fructele și legumele specifice acestui sezon furnizează nutrienți esențiali, iar unele dintre ele sunt surse importante de compuși antioxidanți, care contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Printre cele mai apreciate se numără:

1. Merișoarele – aliați pentru sănătatea inimii și a tractului urinar

Cu un gust acrișor și un conținut bogat în antioxidanți, merișoarele sunt considerate unele dintre cele mai valoroase fructe ale sezonului. Compușii bioactivi pe care îi conțin sunt studiați pentru rolul lor în protejarea sănătății cardiovasculare și în prevenirea infecțiilor urinare recurente.

2. Perele – un plus de fibre pentru digestie

O pară de mărime medie furnizează aproape șase grame de fibre, alături de vitamina C și potasiu. Consumul lor poate contribui la buna funcționare a sistemului digestiv și la menținerea senzației de sațietate.

3. Strugurii – beneficii pentru inimă și creier

Pe lângă gustul dulce și textura crocantă, strugurii conțin antioxidanți care au fost asociați, în cercetări, cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară, cerebrală, oculară și intestinală.

4. Kale – verdele bogat în vitamine și minerale

Considerată o legumă cu densitate nutritivă ridicată, varza kale furnizează fibre, calciu și vitamina K, nutrienți importanți pentru sănătatea oaselor. Poate fi consumată în salate, smoothie-uri, supe sau chiar sub formă de chipsuri coapte.

5. Varza – leguma accesibilă cu beneficii importante

Adesea subestimată, varza este o sursă bună de vitamina C și vitamina K. Conține și nutrienți precum vitamina A, luteina și zeaxantina, implicați în menținerea sănătății vederii. Poate fi consumată atât crudă, cât și gătită.

6. Varza de Bruxelles – un concentrat de vitamine

Bogată în vitaminele C și K, această legumă cruciferă merită reintrodusă în meniul de toamnă. Cercetările de laborator au identificat în compoziția sa substanțe care pot încetini dezvoltarea celulelor canceroase, însă sunt necesare studii suplimentare pentru confirmarea acestor efecte la oameni.

7. Dovleacul – sprijin pentru vedere și digestie

Vedeta incontestabilă a toamnei, dovleacul furnizează vitamina A, fibre și carotenoizi. Acești compuși antioxidanți pot contribui la protejarea celulelor și la reducerea stresului oxidativ. Poate fi inclus în supe-cremă, smoothie-uri sau preparate la cuptor.

8. Dovleceii de iarnă – surse de betacaroten și minerale

Soiurile precum dovleacul plăcintar sau dovleacul spaghetti aduc în alimentație betacaroten, potasiu, calciu și magneziu. Sunt versatile și pot înlocui parțial pastele sau pot deveni baza unor preparate consistente.

9. Sfecla roșie – un sprijin pentru circulația sanguină

Culoarea intensă a sfeclei ascunde o compoziție nutritivă interesantă. Aceasta conține nitrați naturali, pe care organismul îi transformă în oxid nitric, o substanță implicată în dilatarea vaselor de sânge și reglarea circulației.

10. Cartofii dulci – fibre și antioxidanți într-un singur aliment

Cartofii dulci sunt bogați în fibre, vitamine și minerale. Antioxidanții din compoziția lor contribuie la neutralizarea radicalilor liberi, iar versatilitatea îi transformă într-o alternativă gustoasă pentru mesele de sezon.

11. Ciupercile – nutrienți importanți pentru funcționarea creierului

Pe lângă aroma specifică, ciupercile furnizează antioxidanți și compuși bioactivi studiați pentru posibilele efecte asupra funcțiilor cognitive. Unele varietăți conțin ergotioneină, un antioxidant investigat pentru rolul său în combaterea stresului oxidativ.

12. Prazul – alternativă aromată, cu aport nutritiv valoros

Înrudit cu ceapa, prazul are un gust mai delicat și poate fi folosit în supe, tocănițe, salate sau preparate la tigaie. Este o modalitate simplă de a diversifica alimentația și de a adăuga legume bogate în fibre și compuși vegetali benefici.

Alimentația de sezon, un pas simplu către un stil de viață echilibrat

Specialiștii subliniază că nu există un singur aliment-minune care să garanteze sănătatea. Beneficiile apar în contextul unei alimentații variate și echilibrate, în care fructele și legumele ocupă un loc important.

Prin urmare, toamna poate deveni momentul ideal pentru a readuce în farfurie produse simple, accesibile și bogate în nutrienți, fără schimbări drastice ale meniului zilnic.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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