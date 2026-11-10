Nicolae Stanciu, regele fotbalului chinez! Internaționalul albaiulian a fost desemnat jucătorul anului 2026 în prima ligă din China
Nicolae Stanciu, regele fotbalului chinez! Internaționalul albaiulian a fost desemnat jucătorul anului 2026 în prima ligă din China
Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu traversează unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale, după ce a fost desemnat jucătorul anului 2026 în prima ligă de fotbal din China. Internaționalul român a avut un sezon remarcabil la Dalian Yingbo, formație alături de care a câștigat campionatul, contribuind decisiv la performanța istorică a clubului. Distincția individuală vine să confirme valoarea și influența mijlocașului român într-un campionat în care a devenit unul dintre cei mai apreciați fotbaliști.
Titlul a fost obținut într-un final dramatic de sezon. Dalian Yingbo a învins-o pe Tianjin Jinmen Tiger cu scorul de 3-1, în ultima etapă, în timp ce principala contracandidată, Chengdu Rongcheng, a pierdut în deplasare, scor 2-3, în fața formației Shandong Taishan. Cele două echipe au încheiat competiția la egalitate de puncte, câte 52, însă Dalian a avut câștig de cauză datorită rezultatelor directe. Pentru clubul înființat în 2021, acesta reprezintă primul titlu de campioană din istorie.
Nicolae Stanciu a fost titular în partida decisivă, a purtat banderola de căpitan și a evoluat până în minutul 87. Pe parcursul sezonului, mijlocașul român a disputat 27 de partide, în care a marcat zece goluri și a oferit cinci pase decisive. Cele 15 contribuții ofensive au reprezentat un argument important pentru desemnarea sa drept cel mai valoros jucător al campionatului. În plus, Stanciu a fost inclus în echipa ideală a sezonului, confirmând statutul său de lider al formației din Dalian.
Performanța românului nu a fost singura veste bună pentru fotbalul din România. Alexandru Mitriță, legitimat la Zhejiang Professional, a primit distincția pentru cel mai bun pasator decisiv al campionatului. Fostul jucător al Universității Craiova a încheiat sezonul cu 13 goluri și 15 pase decisive în 25 de apariții, fiind, la rândul său, inclus în echipa ideală a competiției. Astfel, doi internaționali români au avut un rol important în fotbalul chinez, fiind recompensați pentru evoluțiile lor.
Pentru Nicolae Stanciu, titlul cucerit cu Dalian Yingbo reprezintă al doilea trofeu de campion al Chinei, după cel obținut în 2022, alături de Wuhan Three Towns. În acel sezon, românul a avut, de asemenea, cifre impresionante, cu zece goluri și 11 pase decisive. De-a lungul carierei, mijlocașul a adunat șapte titluri de campion: două în România, cu FCSB, unul în Belgia, cu Anderlecht, două în Cehia, cu Slavia Praga, și două în China.
La 33 de ani, Nicolae Stanciu continuă să confirme că experiența și calitățile sale tehnice îi permit să se impună la nivel internațional. Desemnarea sa drept jucătorul anului în prima ligă chineză reprezintă o recunoaștere importantă atât pentru cariera sa, cât și pentru fotbalul românesc. Cu titlul de campion, premiul individual și prezența în echipa ideală a sezonului, internaționalul român încheie un an de excepție în China, consolidându-și statutul de unul dintre cei mai importanți fotbaliști români care evoluează în străinătate.
foto: arhivă
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