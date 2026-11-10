FOTO | Sute de căsuțe din turtă dulce, ornate de 80 de copii din Sebeș: Vor fi vândute la târgul de Crăciun, în scop caritabil. ,,Fiecare înseamnă o mână întinsă, un zâmbet, o masă de Crăciun și puțină speranță”

Sute de căsuțe din turtă dulce, ornate de 80 de copii din Sebeș: Vor fi vândute la târgul de Crăciun, în scop caritabil. ,,Fiecare înseamnă o mână întinsă, un zâmbet, o masă de Crăciun și puțină speranță”

La Sebeș, magia Crăciunului are gust de turtă dulce și, mai ales, de solidaritate. Peste 80 de copii, cu vârste începând de la 6 ani, s-au alăturat unei frumoase inițiative caritabile prin care tradiția, bucuria de a lucra împreună și dorința de a-i ajuta pe cei aflați în nevoie se împletesc într-un proiect cu suflet.

„Obiectivul nostru este să coacem 500 de căsuțe din turtă dulce, dintre care 250 sunt deja comandate. În spatele acestui număr se află multă muncă, entuziasm și implicare din partea copiilor și a tuturor celor care susțin această inițiativă.

Pentru pregătirea căsuțelor vom folosi peste 500 de kilograme de făină, miere și mirodenii atent alese, astfel încât să păstrăm gustul autentic al rețetei tradiționale săsești. Fiecare căsuță va purta cu ea nu doar aroma sărbătorilor de altădată, ci și o poveste despre generozitate și bunătate”, a transmis Ana Maria Dahinten.

Marea întâlnire cu comunitatea va avea loc în 5 decembrie, în fața Bisericii Evanghelice din Sebeș, unde căsuțele vor putea fi achiziționate în cadrul unui târg caritabil.

Și pentru că adevărata bucurie a Crăciunului stă în a dărui, fondurile strânse vor susține două cauze importante. Este vorba despre Hospice Sibiu, pentru sprijinirea serviciilor de îngrijire paliativă pediatrică, dedicate copiilor care au nevoie de îngrijire și alinare și 40 de familii aflate în dificultate vor primi alimente pentru a putea pregăti masa de Crăciun.

„Ne dorim ca fiecare căsuță de turtă dulce să însemne mai mult decât un dar dulce. Să însemne o mână întinsă, un zâmbet, o masă de Crăciun mai îmbelșugată și puțină speranță acolo unde este nevoie. Pentru cei peste 80 de copii implicați, această experiență este și o lecție prețioasă: aceea că binele se construiește împreună, pas cu pas, cu mâinile mici și cu inimi mari.

Vă așteptăm pe 5 decembrie, la Sebeș, să fim împreună parte din povestea binelui. Pentru că, uneori, cele mai frumoase căsuțe nu sunt cele din povești, ci cele care reușesc să aducă bucurie în casele oamenilor”, a mai precizat Ana Maria Dahinten.

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