Universitatea din Alba Iulia scoate la „concurs” 55 de locuri de voluntariat: Până când se pot înscrie studenții
Universitatea din Alba Iulia scoate la „concurs” 55 de locuri de voluntariat: Până când se pot înscrie studenții
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia lansează o nouă campanie de recrutare a voluntarilor, punând la dispoziția studenților 55 de locuri în șapte structuri ale instituției. Inițiativa este derulată prin Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră și le oferă tinerilor oportunitatea de a acumula experiență, de a-și dezvolta competențele profesionale și de a se implica activ în viața universitară.
Cele mai multe locuri sunt disponibile la Centrul de Relații Internaționale și la Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing, fiecare structură urmând să recruteze câte 20 de voluntari.
Distribuția locurilor este următoarea:
*Centrul de Relații Internaționale – 20 de locuri;
*Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – 2 locuri;
*Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing – 20 de locuri;
*Centrul de Imagine și Marketing – 5 locuri;
*Serviciul IT și Tipografie – 4 locuri;
*Serviciul Bibliotecă – 2 locuri;
*Secretariat IOSUD – 2 locuri.
Reprezentanții universității subliniază că voluntariatul reprezintă o oportunitate pentru studenți de a interacționa cu tineri din alte facultăți și specializări, de a dobândi cunoștințe noi și de a-și consolida abilitățile de comunicare, organizare și lucru în echipă.
Dosarele de înscriere se depun în perioada 10–12 noiembrie 2026, în intervalul orar 08:00–14:00, la sediul administrativ al Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră, situat în Palatul Apor, la parter.
Candidații trebuie să depună un CV, însoțit de cererea tip de înscriere.
Selecția se va face în urma unui interviu programat pentru 16 noiembrie 2026, de la ora 12:00, în Sala Senatului UAB.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Transportul în comun pe ruta Alba Iulia – Ocna Mureș și retur, „în aer” în weekend: Toate cursele au fost anulate. Cum explică operatorul decizia
Transportul în comun pe ruta Alba Iulia – Ocna Mureș și retur, „în aer” în weekend: Toate cursele au fost anulate. Cum explică operatorul decizia Cursele Centrotrans care circulau în weekend, spre și dinspre Alba Iulia, au fost anulate începând cu data de 5 noiembrie 2026. Decizia a fost luată din cauza numărului redus de […]
Pregătiri pentru sezonul de iarnă în Alba: Peste 11 milioane de lei pentru deszăpezirea drumurilor județene. „Suntem pregătiți”
Pregătiri pentru sezonul de iarnă în Alba: Peste 11 milioane de lei pentru deszăpezirea drumurilor județene. „Suntem pregătiți” Astăzi, 10 noiembrie 2026, a fost semnat contractul pentru deszăpezirea drumurilor județene, anunță, printr-o postare publicată pe Facebook, Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba. Perioada de prestare a serviciilor este de la 15 noiembrie 2026 până la […]
Podul de pe DJ 106F, de la Gârbova de Sebeș, pe cale să fie înlocuit: Consiliul Județean Alba cere acordul de mediu pentru un pod nou de peste 7 milioane de lei
Podul de pe DJ 106F, de la Gârbova de Sebeș, pe cale să fie înlocuit: Consiliul Județean Alba cere acordul de mediu pentru un pod nou de peste 7 milioane de lei Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că a fost depusă solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Pod peste Valea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mâncarea din magazine s-ar putea ieftini. Guvernul ia în calcul plafonarea adaosului comercial nu doar la alimentele de bază, ci la toată mâncarea de pe raft. Care ar putea fi noile preţuri
Mâncarea din magazine s-ar putea ieftini. Guvernul ia în calcul plafonarea adaosului comercial nu doar la alimentele de bază, ci...
Peste un milion de copii din România au fost victime ale violenței: Școala, locul unde ar trebui să fie în siguranță, conduce clasamentul incidentelor
Peste un milion de copii din România au fost victime ale violenței: Școala, locul unde ar trebui să fie în...
Știrea Zilei
FOTO | Sute de căsuțe din turtă dulce, ornate de 80 de copii din Sebeș: Vor fi vândute la târgul de Crăciun, în scop caritabil. ,,Fiecare înseamnă o mână întinsă, un zâmbet, o masă de Crăciun și puțină speranță”
Sute de căsuțe din turtă dulce, ornate de 80 de copii din Sebeș: Vor fi vândute la târgul de Crăciun,...
Flaviu Buta și un fost polițist local, RESPINȘI la concursul pentru ocuparea postului de director executiv al Direcției Patrimoniu Public și Privat din Primăria Alba Iulia. Ce punctaje au obținut
Flaviu Buta și un fost polițist local, RESPINȘI la concursul pentru ocuparea postului de director executiv al Direcției Patrimoniu Public...
Curier Județean
Universitatea din Alba Iulia scoate la „concurs” 55 de locuri de voluntariat: Până când se pot înscrie studenții
Universitatea din Alba Iulia scoate la „concurs” 55 de locuri de voluntariat: Până când se pot înscrie studenții Universitatea „1...
Transportul în comun pe ruta Alba Iulia – Ocna Mureș și retur, „în aer” în weekend: Toate cursele au fost anulate. Cum explică operatorul decizia
Transportul în comun pe ruta Alba Iulia – Ocna Mureș și retur, „în aer” în weekend: Toate cursele au fost...
Politică Administrație
1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este proiectul
1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este...
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social Consilierii...
Opinii Comentarii
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
Nume care se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Peste 1,3 milioane de români își serbează onomastica
Ce nume derivate se sărbătoresc de Sfântul Mihail și Gavriil 2026 Cei care poartă numele de Mihail, Gavril, Mihai, Mihaela,...