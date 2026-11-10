Curier Județean

Universitatea din Alba Iulia scoate la „concurs” 55 de locuri de voluntariat: Până când se pot înscrie studenții

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 minute

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Universitatea din Alba Iulia scoate la „concurs” 55 de locuri de voluntariat: Până când se pot înscrie studenții

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia lansează o nouă campanie de recrutare a voluntarilor, punând la dispoziția studenților 55 de locuri în șapte structuri ale instituției. Inițiativa este derulată prin Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră și le oferă tinerilor oportunitatea de a acumula experiență, de a-și dezvolta competențele profesionale și de a se implica activ în viața universitară.

Petrecerea Divorțaților

Cele mai multe locuri sunt disponibile la Centrul de Relații Internaționale și la Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing, fiecare structură urmând să recruteze câte 20 de voluntari.

Distribuția locurilor este următoarea:

*Centrul de Relații Internaționale – 20 de locuri;

*Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – 2 locuri;

*Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing – 20 de locuri;

*Centrul de Imagine și Marketing – 5 locuri;

*Serviciul IT și Tipografie – 4 locuri;

*Serviciul Bibliotecă – 2 locuri;

*Secretariat IOSUD – 2 locuri.

Reprezentanții universității subliniază că voluntariatul reprezintă o oportunitate pentru studenți de a interacționa cu tineri din alte facultăți și specializări, de a dobândi cunoștințe noi și de a-și consolida abilitățile de comunicare, organizare și lucru în echipă.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 10–12 noiembrie 2026, în intervalul orar 08:00–14:00, la sediul administrativ al Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră, situat în Palatul Apor, la parter.

Candidații trebuie să depună un CV, însoțit de cererea tip de înscriere.

Selecția se va face în urma unui interviu programat pentru 16 noiembrie 2026, de la ora 12:00, în Sala Senatului UAB.

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