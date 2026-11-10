Curier Județean

Transportul în comun pe ruta Alba Iulia – Ocna Mureș și retur, „în aer” în weekend: Toate cursele au fost anulate. Cum explică operatorul decizia

Bogdan Ilea

Publicat

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Cursele Centrotrans care circulau în weekend, spre și dinspre Alba Iulia, au fost anulate începând cu data de 5 noiembrie 2026.

Petrecerea Divorțaților

Decizia a fost luată din cauza numărului redus de călători și a costurilor ridicate cu motorina, a declarat Paul Bogătean pentru ziarulunirea.ro.

„Au fost anulate din cauza numărului mic de călători și a costurilor foarte mari pentru motorină”, a precizat acesta.

Totuși, administrația Cento Trans ar putea reveni asupra deciziei odată cu începerea unui nou sezon la Băile Sărate din Ocna Mureș.

„Când începe din nou sezonul, s-ar putea să revenim asupra deciziei”, a mai afirmat Paul Bogătean.

Programul curselor Centotrans Alba Iulia – Ocna Mureș și Ocna Mureș – Alba Iulia

Programul curselor Centotrans Alba Iulia – Ocna Mureș și Ocna Mureș – Alba Iulia de luni până vineri este: 

  • Ocna Mureș spre Alba Iulia: luni–vineri, la orele 06:50, 12:10 și 15:15
  • Alba Iulia spre Ocna Mureș: luni–vineri, la orele 10:45, 13:30 și 16:30.

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