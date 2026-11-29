Răzvan Pîntea (CIL Blaj), operație de urgență, la Timișoara, după fractura de tibie și peroneu! „Nu mai putem da timpul înapoi, voi reveni mai puternic
Mijlocașul Răzvan Pîntea (CIL Blaj), operație de urgență, la Timișoara, după fractura de tibie și peroneu suferită în meciul cu Viitorul Arad. „Nu mai putem da timpul înapoi, voi reveni mai puternic”
Intervenția chirurgicală a avut loc duminică, 29 noiembrie, la Timișoara, fotbalistul dorind acest lucru. Asta după ce, după atacul dur al lui Filimon, a fost transportat de urgență la Arad, unde a părăsit unitatea spitalicească pe propria semnătură. Fostul unirist va fi externat luni și va ajunge la Alba Iulia, unde va începe recuperarea.
„Noaptea de sâmbătă nu m-am putut odihni prea bine întrucât am avut dureri mari. Dar, e bine că intervenția chirurgicală s-a desfășurat normal și nu au apărut complicații„, a spus Răzvan Pîntea, după cel mai dificil moment al carierei, o accidentare horror
Fotbalistul în vârstă de 26 de ani produs al clubului Ceahlăul Piatra Neamț a ajuns în Alba în urmă cu 3 ani, în vara anului 2023, jucând la CSU Alba Iulia. Din 2024 a trecut la CSM Unirea Alba Iulia, iar în vara acestui an a plecat la CIL Blaj. Este al doilea marcator al formației din „Mica Romă”, cu 4 reușite, ultimul în meciul trist de la Cermei, acest gol fiind primul din actuala stagiune pe terenuri străine.
„Fiind la prima accidentare de genul ăsta este un moment destul de greu. Așa a fost să fie, nu mai putem da timpul înapoi și trebuie să mergem înainte. Urmează o perioadă grea, în care am mult de muncă dar sunt sigur ca o să fie bine și o să revin mult mai puternic! Vreau să mulțumesc tuturor care au fost alături de mine și sunt în continuare!”, a punctat jucătorul de bandă.
Fotbalistului i s-au montat două tije în piciorul drept, primele estimării fiind că într-o jumătate de an va putea din nou să fie pe gazon. „Fiind la prima accidentare de genul ăsta este un moment destul de greu. Așa a fost să fie, nu mai putem da timpul înapoi și trebuie să mergem înainte. Urmează o perioadă grea, în care am mult de muncă dar sunt sigur ca o să fie bine și o să revin mult mai puternic! Vreau să mulțumesc tuturor care au fost alături de mine și sunt în continuare!”, a transmis Răzvan Pîntea, de pe patul de spital
Meciul dintre Viitorul Arad și CIL Blaj, scor 2-2, disputat sâmbătă, 28 noiembrie, la Cermei, a fost unul umbrit de o accidentare extrem de gravă: R. Pîntea (70) a egalat în minutul 70, dar cu prețul unei accidentări grave, fractură de tibie și peroneu, la piciorul drept (s-a operat duminică, la Timișoara, perioada de absență fiind estimată la un an!). Un atac dur în propriul careu efectuat de Filimon, care nu a fost eliminat (inițial galbenul acordat a fost trecut în dreptul lui Clej, o eroare inadmisibilă a centralului Leopold Herczeg, Hunedoara)!
Vlad Filimon i-a pus contră în momentul șutului mijlocașului formației din județul Alba și acesta s-a zvârcolit de durere în careul lui Robert Rusu. Imediat, jucătorii ambelor echipe și-au pus mâinile în cap când au văzut piciorul rupt al lui Pîntea. Pe teren au intrat imediat medicii și targa, timp în care „oficialii” celor de la CIL cereau eliminarea fotbalistului de la Cermei.
*Agresorul Filimon, mesaj cu scuze
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Conform sportarad.ro, centralul” Leopold Herczeg a considerat că Filimon merită doar cartonaș galben, deși, inițial, în raportul de arbitraj a fost trecut Clej, care nu avea nici o treabă cu faza, documentul fiind modificat ulterior.
„Din păcate, evenimentul ăsta umbrește jocul” s-a limitat să spună Cristian Sculici pe subiectul accidentării lui Pîntea. În schimb, Vlad Filimon, care, după ce a avut acea intervenție nefericită, era pierdut pe teren și refuza să privească realitatea în ochi, s-a adunat după meci și i-a scris un mesaj lui Pîntea. „I-am scris lui Răzvan, i-am spus că-mi pare nespus de rău. I-am urat sănătate și l-am rugat să-mi spună cum e, cum evoluează starea sa de sănătate. Sunt afectat și eu, îmi pare foarte rău. Nu a fost cu intenție, nu m-am gândit niciodată că pot provoca o accidentare atât de gravă. Nici nu mai contează dacă meritam să fiu eliminat sau nu, cel mai important este să fie băiatul bine” , a precizat polivalentul fotbalist, care cu Blajul a jucat fundaș central, citat de sportarad.ro.
Foto: sportarad.ro
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