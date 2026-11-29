Aproape 6.000 de șomeri în județul Alba, la sfârșitul lunii septembrie 2026: Rata șomajului, peste media națională. În ce orașe sunt cei mai mulți

Numărul șomerilor înregistrați în județul Alba a scăzut ușor în septembrie 2026, la 5.978 de persoane. Sunt cu 28 mai puțini decât în august, dar cu 292 mai mulți (+5,1%) decât în septembrie 2025.

Rata șomajului a fost de 3,9%. mai mică decât în luna anterioară, dar mai mare decât acum un an (3,7%) și peste media națională, de 3,2%.

Situația șomerilor în județul Alba:

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii septembrie 2026 în judeţul Alba a fost de 5978 persoane ( 2,3% din total tara, 256480 someri), în scadere cu 28 persoane comparativ cu luna anterioara și în creștere cu 292 persoane (+5,1%) comparativ cu luna septembrie 2025 ( pe sexe, +3,8% la barbati si +6,4% la femei); femeile reprezentau la această dată 50,9% din numărul total al şomerilor ( 3041 femei).

Din totalul de 5978 șomeri, 1974 someri (33,0%) sunt in mediul urban si 4004 (67,0%) sunt in mediul rural, fata de luna anterioara numărul șomerilor a crescut in mediul urban (+16 someri) și a scăzut cu 1,1% (-44 someri) in mediul rural.

Situația în mediul rural și mediul urban

Cel mai mare număr de şomeri din mediul urban, înregistrat la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Alba a fost Alba Iulia (474 persoane), urmata de Blaj (344 persoane), Sebes (239 persoane) si Aiud (233 persoane). In mediul rural, comunele cu cel mai mare număr de şomeri înregistraţi sunt: Jidvei (420 persoane), Cetatea de Balta (304 persoane), Rosia Montana (172 persoane), Scărişoara (164 persoane), Albac (153 persoane), Ighiu (152 persoane), Craciunelu de Jos (148 persoane), Sona (139 persoane), Bistra (122 persoane), Sasciori (115 persoane), Calnic (111 persoane), Avram Iancu si Hoparta (105 persoane). Comunele cu cel mai mic număr de șomeri sunt: Intregalde (3 persoane), Rimetea (5 persoane), Stremt (8 persoane), Livezile, Mogos si Ocolis (8 persoane), iar in comunele Bucerdea Granoasa, Ceru Bacainti , Cut și Ohaba nu se inregistreaza nici un șomer.

Ponderea numărului de şomeri înregistraţi în totalul populaţiei cu vârstă de muncă (bărbați 16-65 ani și femei 16-62 ani ), în luna septembrie 2026 a fost de 2,7% (2,8% femei). Dintre oraşe, cu cele mai mari ponderi se remarcă: Câmpeni (4,2%), Baia de Aries (4,2%), Blaj (2,9%), Abrud (2,1%), iar cu cele mai mici ponderi orașele Cugir (0,9%) si Alba Iulia (1,0%). În mediul rural, cele mai mari ponderi ( peste 10%) ale numărului de şomeri înregistraţi în numărul total al populaţiei cu vârstă de muncă s-au înregistrat în comunele: Scărişoara (20,9%), Hoparta (16,2%), Cetatea de Balta (16,1%), Avram Iancu (13,0%), Albac (13,4%), Jidvei (12,7%), Garda de Sus (11,5%), Craciunelu de Jos (10,9%), Rosia Montana (10,8%).Valoare sub 1% s-a înregistrat în comunele Santimbru, Stremt (0,6%), Ciugud (0,8%), Rimetea si Galda de Jos (0,9%).

Rata şomajului a fost în luna septembrie 2026 de 3,9% (mai mica decat rata inregistrata în luna anterioara și mai mare decât cea înregistrată în septembrie 2025, 3,7%), peste rata înregistrată la nivel național (3,2%).În rândul femeilor, rata şomajului a fost de 4,5% mai mare fata de septembrie 2025, 4,3%, iar în rândul bărbaţilor rata înregistrată în luna curentă a fost de 3,5% mai mare decat în septembrie 2025, 3,3%. În funcţie de rata şomajului, judeţul Alba se situează în luna septembrie 2026 pe locul 23 în ierarhia județelor ordonate crescător.

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