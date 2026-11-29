Târgul de Turism Romexpo 2026. Concluzile unei promovări fulger
Târgul de Turism Romexpo 2026. Concluziile unei promovări fulger
Prima ediție a Târgului Romexpo la care am participat a fost în 2019, la invitația Federației Naționale a Ghizilor de Turism din România când, în calitate de membru al F.N.G.T.R. am avut un stand pe care l-am împărțit cu colegii din alte asociații membre ale federației. Pe lângă experiența de la stand și dinamica vizitării altor standuri cu specific de incoming am avut un timp alocat în cadrul conferințelor, în sala de ședințe a târgului unde am susținut prezentările: ,, Produse inovatoare în turism” , ,,Alba Iulia și oferta turistică “ sau mai târziu la următoarea ediție, Ruta cultural-istorică ,,Drumul Curutilor “.
Din 2019 timpul a trecut, turismul a cunoscut transformări , turismul ghidat a avut fluctuații dar tot timpul a avut speranța că va fi mai bine anul următor în baza prezenței noastre la târg.
Ultimele participări la târgul Romexpo au evidențiat câteva aspecte foarte interesante:
În primul rând acest târg este o veritabilă oglindă a turismului românesc în care se reflectă perfect datele statistice la nivel național.
Imaginea standurilor și a participanților în calitate de expozanți dar și a vizitatorilor și a cumpărătorilor corelată cu datele statistice oferă posibilitatea de a înțelege în mare parte ce se întâmplă în turismul românesc.
Eficiența promovării depinde de aceste aspecte pentru că prezența la un târg trebuie să răspundă în primul rând la întrebările ,, Ce vând și cui vând?”.
Este oare singurul scop al prezenței la târg vânzarea și promovarea în vederea vânzării?
Un răspuns pripit ar spune că da. Prezența la târg înseamnă însă mai mult decât promovare și vânzare, înseamnă vizibilitate și confirmare a vechilor colaborări, înseamnă identificarea tendințelor pieței și a noutăților tehnologice cu impact în domeniu, înseamnă identificarea de noi strategii de marketing, înseamnă și studiul produselor existente pe piață. Din acest punct de vedere aș vrea să îi felicit pe organizatori pentru posibilitatea oferită participanților de a-și prezenta produsele și ideile la scenă astfel încât cei interesați pentru colaborări să se poată conecta și în felul acesta să se dezvolte proiecte concrete dar și să se vândă pentru că până la urmă obiectivul principal este vânzarea chiar dacă după cum am spus nu este singurul obiectiv.
Ediția de toamnă a Târgului de Turism Romexpo 2026 a fost una în care oferta externă a fost prezentă la fel ca întotdeauna (mă refer ca număr de companii prezente cu o bogată și diversificată ofertă).
Față de anii anteriori oferta internă a fost ușor îmbunătățită printr-un număr mai mare de programe turistice la agenții ceea ce este un lucru foarte bun. Unele standuri au lipsit dar au fost prezente de asemenea standuri ale centrelor de informare și promovare turistică, centre de cultură și standuri ale presei și ale unor organizații nonguvernamentale.
Observăm comparativ cu anii precedenți o creștere semnificativă a programelor punctuale (obiective turistice, activități în anumite zone) ceea ce mă duce la gândul că suntem tot în zona turismului teoretic pentru că practic se bazează pe un turist care ajunge acolo și nu răspund la întrebarea cum ajunge acel om acolo? În această situație foarte multe din aceste oferte nu vor mai fi prezente în următorii ani dar vor apărea altele noi.
Lipsa unor standuri din anumite zone confirmă o dată în plus statistica și schimbările care au loc în turismul național care sunt evidente. Formarea noilor rute turistice este un proces lent dar evident și înțelegerea lor reprezintă marea provocare ce va face diferența între turismul de ,,Liga I” și cel de ,,Liga a II-a”.
Dan Chindriș, ghid de turism, consultant facilitator de dezvoltare comunitară T.P.G.A.
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