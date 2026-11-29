Cum va fi vremea în Alba Iulia pe 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională: Prognoza meteo actualizată. Recomandări

Vremea de Ziua Națională a României, marți, 1 decembrie 2026, se anunță deosebit de rece la Alba Iulia. Potrivit celor mai recente estimări meteorologice disponibile, locuitorii și turiștii care vor participa la manifestările organizate în Cetatea Marii Uniri vor avea parte de o zi cu temperaturi scăzute, mai ales în prima parte a zilei, dar și de perioade cu soare și cer variabil.

Prognoza actualizată la 29 noiembrie indică o temperatură minimă de aproximativ -8 grade Celsius și o maximă care ar putea ajunge la 1 grad Celsius. Nu sunt prognozate precipitații pentru municipiul Alba Iulia, iar probabilitatea acestora este estimată la zero atât pe parcursul zilei, cât și în timpul nopții.

Temperaturi negative în dimineața zilei de 1 Decembrie

Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în primele ore ale dimineții, când valorile termice ar putea coborî până la -8 grade Celsius. La ora 8:00 sunt estimate aproximativ -7 grade, iar la ora 10:00 termometrele ar putea indica în jur de -5 grade Celsius.

Vremea se va încălzi treptat spre orele prânzului, însă temperaturile vor rămâne în continuare scăzute. La ora 12:00 sunt estimate aproximativ -2 grade Celsius, iar în jurul orei 14:00 temperatura ar putea ajunge la pragul de îngheț.

Maxima zilei, de aproximativ 1 grad Celsius, este prognozată în jurul orei 15:00. Ulterior, valorile termice vor începe din nou să scadă, iar seara sunt așteptate temperaturi negative, de până la -4 grade Celsius.

Cerul va fi variabil, cu intervale însorite și înnorări temporare. Pentru Alba Iulia nu sunt estimate precipitații, astfel că manifestările dedicate Zilei Naționale ar putea avea loc fără fenomene meteorologice care să le afecteze desfășurarea.

Cum va fi vremea la parada militară din Alba Iulia

Pentru cei care vor participa la manifestările organizate de 1 Decembrie în Cetatea Alba Carolina, temperaturile vor fi mai ridicate în intervalul desfășurării paradei militare, comparativ cu cele înregistrate dimineața.

În jurul orelor 14:00–15:00, prognoza indică valori cuprinse între 0 și 1 grad Celsius, cu perioade însorite și fără precipitații estimate.

Totuși, temperaturile apropiate de pragul înghețului, în special pentru persoanele care vor petrece mai multe ore în aer liber, vor accentua senzația de frig. Participanții sunt sfătuiți să se îmbrace corespunzător, cu haine groase, căciulă, fular și mănuși.

Prognozele meteo indică o Zi Națională geroasă

Estimările mai multor platforme meteorologice consultate indică diferențe în ceea ce privește valorile exacte ale temperaturilor, însă tendința generală este aceeași: o zi de 1 Decembrie rece, cu temperaturi negative dimineața și valori apropiate de zero grade în cursul după-amiezii.

Prognoza orară disponibilă indică o minimă de aproximativ -8 grade și o maximă de 1 grad Celsius. Alte estimări meteorologice pentru Alba Iulia plasează temperaturile minime în jurul valorii de -5 grade, iar maximele în apropierea pragului de îngheț.

Diferențele dintre modelele meteorologice sunt normale, mai ales în cazul prognozelor realizate cu câteva zile înainte de data vizată.

Cod Galben de ger în județul Alba

Un alt aspect important îl reprezintă avertizarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Județul Alba se află sub incidența unui Cod Galben de vreme deosebit de rece, valabil până în dimineața zilei de 2 decembrie.

Potrivit meteorologilor, în regiunile vizate temperaturile minime se vor situa, în general, între -18 și -10 grade Celsius, iar maximele vor fi cuprinse între -7 și 1 grad.

Avertizarea vizează un episod de răcire accentuată, cu nopți geroase și temperaturi mult sub valorile obișnuite pentru această perioadă. Valorile menționate în atenționarea regională nu reprezintă însă prognoza punctuală pentru municipiul Alba Iulia.

De asemenea, informațiile meteorologice transmise de ANM pentru perioada minivacanței de 1 Decembrie indică menținerea unui regim termic rece la nivel național, cu temperaturi negative inclusiv pe parcursul zilei în numeroase zone.

Recomandări pentru cei care participă la manifestările de 1 Decembrie

Având în vedere temperaturile prognozate, persoanele care vor participa la evenimentele organizate la Alba Iulia sunt sfătuite să acorde o atenție deosebită îmbrăcămintei.

Sunt recomandate hainele groase, purtate în mai multe straturi, încălțămintea de iarnă, precum și accesoriile care protejează împotriva frigului. Măsurile sunt cu atât mai importante pentru copii, vârstnici și persoanele care vor urmări parada militară din zonele în care vor staționa perioade mai lungi.

foto: arhivă

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