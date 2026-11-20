Localurile din Alba, în vizorul ISU Alba: Amenzi de 370.000 lei în urma controalelor inopinate pentru apărarea împotriva incendiilor. Principalele nereguli constatate și sancționate

Inspectorii de prevenire din cadrul ISU Alba au efectuat 21 de controale tematice inopinate pe linia apărării împotriva incendiilor și prevenirii situațiilor de urgență, în restaurante, cluburi, baruri, terase, cafenele, săli de evenimente și amenajări temporare în aer liber.

Acțiunile de control au fost dispuse pentru reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora fiind desfasurate sub forma unor controalele tematice inopinate efectuate preponderent pe timpul nopții și în weekend.

Au fost constatate 55 nereguli, fiind aplicate 54 sancțiuni contravenționale din care 24 avertismente și 30 de amenzi în cuantum de 370.000 lei.

Principalele nereguli constatate și sancționate au fost:

– ⁠funcționarea fără obținerea autorizației de securitate la incendiu;

– fumatul în spații închise;

– ⁠blocarea căilor de evacuare;

* lipsa sistemelor de monitorizare si contorizare a persoanelor;

* nefuncționarea unor corpuri de iluminat pentru evacuare.

La niciunul dintre aceste obiective nu au fost constatate încălcări grave ale cerinței de securitate la incendiu nefiind astfel dispusă măsura complementară de oprire a funcționarii obiectivelor respective.

Reamintim faptul ca începând cu data de 12.04.2026 au intrat în vigoare prevederile OUG nr. 17/2006 prin care a fost modificată și completata Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Printre modificările aduse, amintim urmatoarele:

– pentru contravențiile prevăzute la art. 45 pct. III-XII nu se aplică sancțiunea de avertisment- Ref. art 47 alin (7);

– ⁠administratorul are obligația de a informa inspectoratul, în scris și operativ, prin poștă electronică, cu privire la nefuncționarea instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare sau a instalațiilor automate de stingere cu care sunt echipate construcțiile, în cel mult 24 de ore de la constatare- Ref. art. 19 alin (1) lit r^1;

– ⁠administratorul are obligația să interzică cu strictețe utilizarea articolelor pirotehnice, precum și folosirea flăcării deschise pentru ambianta, decor sau divertisment, pe timpul programului cu public în clădiri, spații sau amenajări închise (Ref. art.19 alin (1) lit r^16) etc.

In scopul prevenirii producerii unor situații nedorite, activitățile de control vor continua și în perioada următoare la astfel de categorii de obiective din zona de competență a ISU Alba, scopul fiind acela de a crește nivelul de siguranță al utilizatorilor acestor obiective precum si intrarea în legalitate acolo unde se impune obținerea autorizației de securitate la incendiu dar și urmărirea respectării celorlalte măsuri de apărare împotriva incendiilor.

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